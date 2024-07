Kart, a Messina quarto e ultimo appuntamento Endurance

Nel pomeriggio di oggi le qualifiche e poi la gara al Kartodromo di Messina

MESSINA – Tutto pronto al Kartodromo di Messina per vivere le emozioni dell’ultimo atto del Campionato Endurance Interprovinciale 2024. È in programma oggi, sabato 20 luglio, la gara 2H Endurance, organizzata dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo, valida come quarta e conclusiva prova della specialità a squadre che si svolge in collaborazione con la pista di Ispica dei fratelli Carmelo e Gianfranco Ricca. Ventidue i team iscritti, suddivisi nelle tre categorie (F1, F2, F3).

Ritrovo dei partecipanti previsto alle ore 14.30. Dopo il briefing e il sorteggio elettronico dei kart, alle 15.50 si terranno le qualifiche della durata di 10’ per determinare la griglia. La spettacolare 2H Endurance, in un mix di staccate, sorpassi e strategie, brividi e adrenalina, terrà il pubblico col fiato sospeso dal via fino alla bandiera a scacchi. Chiusura pit, da regolamento, nei primi 5’ e negli ultimi 5’. La direzione gara si avvarrà come di consueto del Var per esaminare nel migliore dei modi l’andamento di tutte le fasi in pista e decidere in base alle segnalazioni provenienti dai giudici circa le eventuali penalità da infliggere. Al termine della 2H Endurance verranno proclamati i vincitori del Campionato Endurance Interprovinciale 2024. Saliranno sul podio i primi tre team classificati per ogni categoria e verranno inoltre premiati i piloti autori della pole position e del “best lap” assoluto della gara.

Le classifiche del campionato Endurance

Nella classifica generale del Campionato Endurance Interprovinciale il team Leopard guida la categoria F1 (Pro) con 176 punti davanti a Gattopardo (173), Kairos Racing (166), Dammuso Dad&Son (132) e SenzaFiltro (122). Nella F2 (Semi-Pro) comanda Vulcan Racing Team (185), precedendo Team Killers (167) e Team Killers 2.0 (165). Nella F3 (Gentleman) in testa Futura RT (189), poi Fire MRT (183) e Elettra Official (175).

Per quanto concerne invece il Campionato Endurance interno, relativo alle gare di questa stagione disputate esclusivamente sul circuito di Messina, in attesa della quinta prova di domani (il punteggio verrà attribuito utilizzando il simulatore dei punti SWS al 105%) delle sette complessive in calendario, Kairos Racing è in vetta alla F1 con 3720 punti, secondo Leopard a 3676, poi SenzaFiltro 3406, Gattopardo 3338, Trinacria RT 3260, Maiden MRT 2986, Kairos Next Generation 2872, MRT Pro 2097. Nella F2 Team Killers conduce con 3522 punti, alle sue spalle Evo MRT (3288), AF Sport Asd (3206), Vulcan RT (2679), Air MRT (2402). Nella F3 al primo posto Fire MRT a quota 3717, seguito da Ice Mrt (3493) e STP Racing (2785).