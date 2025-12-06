 Kart, atto finale a Messina del campionato regionale Endurance

Simone Milioti

sabato 06 Dicembre 2025 - 08:49

Quindici i team iscritti che si contenderanno i titoli dal primo pomeriggio in poi nella settima e ultima gara in calendario

Tutto pronto al Kartodromo di Messina per l’emozionante gran finale del Campionato Regionale ASI – SWS Endurance 2025. È in programma oggi, sabato 6 dicembre, l’appuntamento conclusivo della stagione per la specialità a squadre organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo con il suo staff. Quindici i team iscritti tra le varie categorie (F1, F2, F3), pronti a contendersi il successo. In palio i punti decisivi per la conquista del titolo. L’abilità e la resistenza dei piloti, tra sorpassi e staccate, le strategie scelte grazie al prezioso lavoro dei team manager, per due ore mozzafiato da vivere fino alla bandiera a scacchi. L’adrenalina sale e lo spettacolo per il pubblico è assicurato sul circuito di via Ayrton Senna, all’uscita autostradale San Filippo, nei pressi dello “Franco Scoglio”.

Il programma

Ritrovo dei partecipanti fissato alle 14.30. Dopo il tradizionale briefing e il sorteggio elettronico dei kart, si terranno le qualifiche di 10’ per determinare la griglia di partenza della 2H Endurance. Chiusura pit, da regolamento, nei primi 5’ e negli ultimi 5’. Per ogni sosta è obbligatorio il cambio kart, mentre il cambio pilota è facoltativo. Durata massima stint, il tempo trascorso in pista consecutivamente dallo stesso pilota, di 25 minuti. L’utilizzo del VAR consentirà alla direzione gara di esaminare nel migliore dei modi tramite le riprese video l’andamento di tutte le fasi e decidere circa le eventuali penalità da infliggere in merito agli episodi più controversi.

La classifica

Dopo sei prove Endurance, in attesa della settima e ultima gara del 2025, comanda la classifica F1 il team Gattopardo che ha collezionato 4917 punti con scarto, davanti a Kairos Racing, al secondo posto con 4882. Leopard terzo a quota 4400. Seguono, Giaguaro (3340), STP Racing (3271), Trinacria RT (2748), Speed (2445) e Kairos KRLS (1928). Nella F2, MRT Thunder in vetta con 5130 punti, precedendo AF Sport (4879) e STP Driver (4415). Alle loro spalle, Vulcan RT (1927) e Evo Speed (1705). Nella F3 in testa Speed Racer con 5130 punti su MRT Moon (4769), MRT Sirius (4552), Meta Racing Team (4509) e MRT Nova (4384). In chiusura della 2H Endurance di oggi (il punteggio verrà attribuito utilizzando il simulatore dei punti SWS al 110%), oltre a premiare i primi tre team classificati di F1, F2 e F3, pole position, “best lap” assoluto della manifestazione e “quick change”, si procederà a incoronare sul podio i campioni assoluti 2025 nelle tre categorie.

