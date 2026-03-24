Kart, D’Angelo e Grima vincono le due prove Sprint della terza tappa messinese

Terza prova del Campionato Sprint Sws sul circuito del Karting Club Messina. In F2 vincono Smeriglio e De Salvo, in F3 Vecchio e Strano

MESSINA – La gioia di Massimiliano D’Angelo in Gara1, la vittoria d’autorità di Pietro Grima in Gara2. Grande spettacolo al Kartodromo di Messina nella terza prova del Campionato Sprint SWS. Un mix di adrenalina e passione in occasione dell’appuntamento organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo insieme al suo staff. A parte i due trionfatori di giornata nella classe “regina”, Alessio Smeriglio e Cristian De Salvo protagonisti in F2, Gaetano Vecchio e Vittorio Strano si prendono la scena in F3.

In chiusura la premiazione sul podio dei primi tre classificati delle varie categorie, per “best lap” della manifestazione e pole position. Tramite il sistema di punteggio SWS, i punti assegnati validi per la classifica generale sono stati calcolati al 100%. Il prossimo appuntamento al Kartodromo di Messina con il Campionato Sprint è fissato per sabato 30 maggio.

Il racconto della prova Sprint

Ultimati il briefing ed il sorteggio dei kart, emozioni sin dalle qualifiche di 8′ di Gara1 per F1-F2 (25 piloti impegnati), col miglior tempo in pista stabilito da Massimiliano D’Angelo in 37.337, battendo la concorrenza di Pietro Grima. Simone Bongiorno, terzo assoluto, davanti a tutti in griglia nella categoria F2. Allo sventolare della bandiera tricolore, D’Angelo parte bene e lancia un chiaro messaggio ai rivali. Grima perde invece terreno. Campione, Minutoli, Garufi e Bartolotta dietro il leader della corsa. Smeriglio assume il comando nella F2. Col trascorrere dei minuti, Bartolotta rimonta e balza in testa, sorpassando D’Angelo che resta comunque in scia. Campione terzo, Tappa risale fino alla quarta posizione, poi Irrera e Grima. Dopo la sosta, D’Angelo torna a condurre la gara, lasciandosi alle spalle Bartolotta. Continua, intanto, il duello Smeriglio-Bongiorno. Negli ultimi giri Massimiliano D’Angelo consolida il vantaggio e può festeggiare al termine dei 36 giri il primo successo stagionale nella Sprint. Davide Campione (a 4.357 da D’Angelo) soffia la seconda piazza a Riccardo Bartolotta (terzo a 4.691), autore comunque del best lap in 37.354. Chiudono ai piedi del podio Riccardo Irrera e Pietro Grima, seguiti da Antonio Minutoli, Lorenzo Tappa, Giuseppe Greco, Sara La Fauci e Giovanni Giarratana. Alessio Smeriglio esulta al traguardo nella F2, Simone Bongiorno è secondo, con Antonino Fichera a completare il podio. Cristian De Salvo quarto, poi Federico Scimone, Aurora Costa, Samuel Cerrito e Alessandro Costa.

Tutto di nuovo in gioco in gara 2

In Gara2 le qualifiche sorridono a Lorenzo Tappa (37.523), bravo a strappare in extremis la pole a Riccardo Irrera. Al via è subito lotta accesa fra Tappa, Irrera, Miduri e Grima. Irrera supera Tappa, scalzato pure da Grima che non pago va ad assicurarsi anche la prima posizione. Bartolotta diventa terzo. Bongiorno è davanti nella F2. Grima, Irrera, Bartolotta, Garufi e Chiarenza l’ordine al giro 10. De Salvo spinge tanto e comincia a dettare il ritmo nella F2. Grima controlla su Irrera e Miduri, quando si è giunti al ventesimo giro. Nel rush finale, osservato il pit, Pietro Grima completa l’opera e allunga ulteriormente, centrando il quarto successo in sei gare complessive, utile a rafforzare il primato in classifica. La bagarre per le restanti posizioni sul podio è serrata. Federico Miduri (gap di 4.658 da Grima) ottiene il secondo posto in volata a spese di Riccardo Irrera (a 4.850). Vincenzo Pino, grazie ad una splendida rimonta (partito quindicesimo), è quarto, Riccardo Bartolotta quinto. Seguono Riccardo Bartolotta, Carmelo Garufi, Davide Campione, Mirko Chiarenza, Antonio Minutoli (suo il “best lap” in 37.312) e Giovanni Giarratana. Nella F2 un altro importante sigillo messo a segno da Cristian De Salvo, precedendo Simone Bongiorno e Alessio Smeriglio, quindi Federico Scimone, Aurora Costa, Samuel Cerrito, Antonino Fichera e Alessandro Costa.

I risultati della F3

Nella F3 (20 piloti partecipanti) si registra la pole position di Vincenzo Strano (37.733) nei confronti di Gaetano Vecchio. Il trio formato da Strano, Vecchio e Cucuzza accende la battaglia già in partenza. Vecchio passa successivamente al comando, Mastroeni si alterna con Cucuzza in seconda e terza. Si propone anche Messina nelle prime posizioni. Dopo il pit, Gaetano Vecchio gestisce bene il margine a suon di giri veloci (37.667 il best lap), incamerando alla bandiera a scacchi la seconda vittoria in campionato. Alle sue spalle Alessio Mastroeni, staccato di 10.344 e Simone Ragusa che finisce terzo in rimonta. Alessandro Cucinotta, Emanuele L’Avalli, Matteo Messina, Vittorio Strano, Seby Palmenta, Samuele Lanza e Andrea Cardile trovano spazio in top ten.

In Gara2 Simone Ragusa centra la pole in 37.932, precedendo Vittorio Strano, il quale scatta deciso al via e si issa presto al comando della gara. Mastroeni e Vecchio dopo il duo di testa. Strano, Vecchio e Ragusa il nuovo ordine al sesto giro. Cucuzza va poi a prendersi la terza piazza, mentre Strano tiene a bada Vecchio. Negli istanti conclusivi la musica non cambia per Vittorio Strano che può brindare ad un meritato successo. Gaetano Vecchio deve stavolta accontentarsi del secondo posto a 3.159. Samuele Lanza terzo a 6.607. Antonino Cucuzza scivola quarto, complice una penalità, poi Alessio Mastroeni, Alessandro Cucinotta, Simone Ragusa, Emanuele Isaja, Andrea Cardile e Matteo Messina.