Entro venerdì 29 primi +30°C in riva allo Stretto ma attenzione alla goccia fredda d’inizio giugno

Che settimana sarà nel Messinese dal punto di vista del meteo. E non mancheranno le variazioni nelle temperature

METEO MESSINA – Nonostante il sole e la presenza di un cielo sereno, o poco nuvoloso, è stata emanata una allerta gialla per i temporali di calore che, nelle ore più calde, si formeranno sulle aree montuose dell’entroterra. Da noi, nel Messinese, continuerà a splendere il sole, eccetto qualche nube cumuliforme che dopo le 12:00/13:00 inizierà a sollevarsi sopra l’Aspromonte, e nelle aree più interne dei Nebrodi. Sostanzialmente vivremo una settimana all’insegna del tipico tempo simil estivo, con tanto sole, temperature massime pronte a spingersi oltre i +26°C anche in città, mentre in provincia si raggiungeranno i +27°C +28°C.

Ma attenzione, perché parte dell’intensa avvezione calda che ora interessa l’Europa centro-occidentale, dalla Spagna alla Francia, fino all’Inghilterra, entro il prossimo fine settimana interesserà da vicino anche il Sud Italia e la Sicilia, tanto che fra venerdì 29 e sabato 30 maggio 2026 anche Messina potrà sperimentare le prime temperature massime di +29°C +30°C di stagione. Si tratterà di temperature tipicamente estive che anticiperanno un weekend dai connotati estivi, ideale per le prime tintarelle o gite in barca.

Attenzione alla goccia fredda d’inizio giugno

Questa prima fiammata calda di stagione però potrebbe non durare a lungo, dato che alcuni modelli ipotizzano per inizio giugno l’isolamento di una goccia fredda fra il basso Adriatico e lo Ionio. Nonostante la notevole distanza temporale ormai diversi modelli ipotizzano la possibilità che una goccia fredda possa isolarsi nel Sud Italia, dopo questa brusca scaldata. Ciò potrà aprire una fase d’instabilità ben più marcata, con il rischio di temporali non solo sulle aree interne, ma anche lungo le coste. Ovviamente tutto dipenderà da tanto fattori ancora da valutare, fra cui l’esatta collocazione di questo vortice in quota, riempito di aria fredda.

Cosa dicono gli spaghetti?

Le ensemble, spesso chiamate anche “spaghetti”, sono un metodo per generare previsioni meteorologiche che tengono conto di diverse possibili evoluzioni del tempo. Invece di affidarsi a una singola previsione, si eseguono diverse simulazioni, leggermente perturbate, che rappresentano scenari meteorologici plausibili. L’analisi della disposizione degli “spaghetti” aiuta a valutare l’attendibilità della previsione. Linee ravvicinate indicano una previsione più stabile, mentre linee molto divergenti suggeriscono una maggiore incertezza (vedi cerchio nero).

Nel caso della goccia fredda d’inizio giugno si nota come le linee non sono ancora del tutto ravvicinate, soprattutto nello scenario che vede il passaggio della goccia fredda più ad est. Ciò significa che la probabilità della previsione non è ancora elevata, pertanto ci sono margini per vedere il passaggio di questa depressione in quota più vicino le coste della Sicilia, nei primi giorni di giugno, fra il 2 e il 3, con maggiori effetti in termini di piogge e temporali. Pertanto non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti dei modelli.