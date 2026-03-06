Kart Interprovinciale, a Messina scatta la competizione gemellata con Ispica

Sabato 7 marzo la prova di 2 ore, prima di quattro gare che si svolgeranno tra il circuito del Karting Club Messina e il kartodromo ragusano

MESSINA – Al Kartodromo di Messina è tutto pronto per vivere le grandi emozioni del Campionato Endurance Interprovinciale. Scatta ufficialmente l’edizione 2026 dell’attesa competizione che si svolge nel segno dell’ormai consolidata partnership tra il Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo e il circuito Vincenza Ispica dei fratelli Carmelo e Gianfranco Ricca. Si corre sabato 7 marzo, nell’impianto di via Ayrton Senna, la 2H Endurance, appuntamento inaugurale dei quattro previsti in calendario, equamente divisi tra Messina (il 24 ottobre il secondo atto) e Ispica (28 marzo e 31 ottobre), che metteranno in palio gli ambiti titoli, per una formula molto apprezzata da piloti e pubblico.

Regolamento e progrmma 2H Endurance Interprovinciale

La 2H Endurance Interprovinciale è abilità e resistenza, velocità e strategia, con i protagonisti a darsi battaglia in pista per conquistare la vittoria, potendo giovarsi del fondamentale lavoro dei team manager. Il raduno dei partecipanti è fissato al Kartodromo di Messina alle ore 14.30. Si contano, complessivamente, 25 team iscritti nelle tre categorie (F1, F2 e F3). In quest’ultima, riservata agli Esordienti, saranno presenti tre equipaggi, FL1, FL2, FL3, provenienti dalla Sardegna. Dopo il tradizionale briefing e il sorteggio elettronico dei kart, andranno in scena le qualifiche di 10’ per determinare la griglia di partenza della 2H Endurance, in base alle posizioni e alle categorie d’appartenenza. Terminate le qualifiche, rientro ai box e nuovo sorteggio, in attesa del via. Adrenalina al massimo e spettacolo assicurato fino alla bandiera a scacchi. Chiusura pit, da regolamento, nei primi 5’ e negli ultimi 5’. Per ogni sosta è obbligatorio il cambio kart, mentre il cambio pilota è facoltativo. Durata massima stint, il tempo trascorso in pista consecutivamente dallo stesso pilota, di 25 minuti. Il tempo massimo per ciascun pilota è dato dalla somma di ogni stint: 65’ (due piloti) per la 2H Endurance. La direzione gara si avvarrà dell’utilizzo del VAR per visionare tutte le fasi e decidere circa le eventuali penalità da comminare.

Classifica del campionato interno

La prova sarà valida anche per il Campionato Endurance interno, organizzato dal Karting Club Messina, il cui punteggio verrà attribuito per la gara di sabato 7 marzo utilizzando il simulatore di punti SWS calcolato al 95%. Dopo la 2H Endurance dello scorso 24 gennaio, Pista del Sole D&S si trova al comando con 923 punti, seguito nella F1 da Gattopardo (886) e MRT Thunder (849), poi Leopard (811), Trinacria RT (773), Kairos Team (736) e STP Racing (698). Meta Racing One in testa alla F2 con 923 punti, davanti a Meta Racing (886) e Kairos Lady (849). Nella F3 guida MRT Moon (923), precedendo MRT Ice (886) e AMR Pulse (849). In chiusura dell’evento saliranno sul podio i primi tre team classificati per ciascuna categoria (F1, F2, F3) e verranno, inoltre, premiati il conduttore che ha ottenuto la pole position, il “best lap” assoluto della manifestazione e il “best quick change”.