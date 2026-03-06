Porto di Tremestieri, iniziate le trivellazioni per la diga foranea

Il pontone arrivato nei giorni scorsi è ora operativo a Messina

MESSINA – Dopo una lunga attesa, il cantiere per il completamento del porto di Tremestieri segna un passo in avanti. Sono iniziate le operazioni di trivellazione necessarie per la costruzione della diga foranea, l’opera destinata a proteggere lo scalo e a garantire la sicurezza delle manovre di attracco.

Il pontone, giunto nello specchio d’acqua antistante la struttura qualche giorno fa, è oggi pienamente operativo. Il mezzo navale è impegnato nelle indagini geognostiche del fondale, una fase tecnica fondamentale per definire con precisione le caratteristiche del terreno su cui poggeranno le imponenti strutture della barriera protettiva.

Il cronoprogramma dei lavori

L’obiettivo dell’infrastruttura è quello di liberare il centro urbano dal passaggio da attraversamento dello Stretto, spostando definitivamente il flusso di tir e auto verso l’approdo a sud.

Il personale tecnico a bordo del pontone sta procedendo con i carotaggi che serviranno a confermare i dati del progetto esecutivo. Una volta completata questa analisi preliminare, si potrà procedere con la posa dei massi e la realizzazione vera e propria della scogliera esterna.