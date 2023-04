Kart, la Gattopardo si aggiudica la 2H Endurance di Messina - Tempostretto

La coppia composta da Pietro Grima e Fabrizio Anello ha trionfato al Kartodromo di Messina, secondo posto per Mrt Pro e terzo per Leopard

MESSINA – Esaltante successo conquistato al Kartodromo di Messina dal team Gattopardo nella 2H Endurance valida come prova d’apertura del Campionato Interprovinciale Endurance 2023. La coppia composta da Pietro Grima e Fabrizio Anello ha trionfato nell’appuntamento a cura del Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo, il primo dei quattro inseriti nel calendario stagionale della specialità nell’ambito della collaborazione con la pista di Ispica degli organizzatori Carmelo e Gianfranco Ricca.

Nella F2 ha prevalso Ruota Veloce (Garufi-Pappalardo), davanti a Maiden MRT (Maggio-Irrera) e KFP Sport (Ruggeri-Barrile). Il Team Bartolotta (A. Bartolotta-R. Bartolotta) si è imposto nella F3 (Esordienti), precedendo Evo MRT (De Salvo-Bongiorno) e Ladies MRT (Di Bella-Cesareo).

Adesso si tornerà a correre sul circuito di via Ayrton Senna con la 4H Endurance di domenica 30 aprile, mentre il Campionato Interprovinciale Endurance 2023 vivrà il suo secondo atto a Ispica il prossimo 20 maggio.

Il racconto della 2H Endurance

Ben quindici le squadre che si sono presentate al via (tra queste Family RT e Elettra RT2 provenienti da Ispica) per un grande spettacolo offerto al pubblico presente sugli spalti fino alla bandiera a scacchi mostrata allo scadere delle due ore. Dopo il tradizionale briefing con i partecipanti e il sorteggio dei kart, le qualifiche di 10’ hanno fatto registrare la pole position centrata da Trinacria RT grazie al miglior tempo di Denis Raffaele. Già in partenza, però, Gattopardo ha tirato fuori gli artigli effettuando il sorpasso ai danni di Trinacria RT, a seguire Next Generation Team e MRT Pro. Trascorsi 30’, la situazione al comando è rimasta invariata, con Gattopardo davanti a Trinacria RT, mentre Leopard (Sara La Fauci e Valentino Fusco) ha scalato posizioni, diventando terzo.

Una volta completati da tutti i team, con diverse strategie, i vari pit stop (6 per la F1, 7 per le altre categorie), non ci sono state sorprese nei minuti conclusivi. Gattopardo ha mantenuto il vantaggio sugli inseguitori, tagliando il traguardo al termine delle due ore con 160 giri percorsi. Braccia al cielo per Pietro Grima e Fabrizio Anello, dominatori assoluti della prova. Ottimo secondo posto all’arrivo per MRT Pro (Giovanni Rizzo e Davide Campione) che ha chiuso ad un giro. Terzo classificato e sul gradino più basso del podio Leopard (Sara La Fauci e Valentino Fusco). Trinacria RT (Denis Raffaele e Lorenzo Tappa) si è dovuta accontentare del quarto posto, poi The Drifters (Barbaro-Miduri), Next Generation Team (Minutoli-Talluto) e Infinity MRT (Scimone-Villa).

L’aggiornamento della classifica del Campionato Interprovinciale

L’evento si è concluso con la premiazione dei primi tre team classificati per ogni categoria, del conduttore che ha ottenuto la pole position e per il “best lap” assoluto della manifestazione, stabilito da Trinacria RT in 37.885.

Oltre che relativa al Campionato Interprovinciale Endurance 2023 la 2H Endurance è valsa pure per il Campionato Regionale ASI-SWS Endurance 2023 che tiene conto esclusivamente dei risultati acquisiti presso il Kartodromo di Messina. In quest’occasione sono stati attribuiti i punti al 90% in base al sistema SWS. Per Gattopardo si è trattato della seconda vittoria in altrettante gare nel campionato interno, importante a rafforzare il primato in classifica.