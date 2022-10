Kart, la spettacolare 7H Endurance al kartodromo di Messina - Tempostretto

La gara avrà inizio alle ore 10 sul circuito dell’impianto sito in via Ayrton Senna

MESSINA – Ripresa in grande stile, dopo la pausa estiva, al Kartodromo di Messina. Si correrà domenica 9 ottobre la 7H Endurance, sesta prova del Campionato Regionale Asi-Sws Endurance Cup 2022, organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo.

Lo spettacolare appuntamento avrà inizio alle ore 10 sul circuito dell’impianto sito in via Ayrton Senna, all’uscita autostradale S. Filippo, nei pressi dello stadio “Franco Scoglio”, per concludersi alle 17 con la bandiera a scacchi. Le qualifiche di 10 minuti determineranno la griglia di partenza per la gara. Il format della 7H Endurance prevede l’obbligo per ogni sosta del cambio kart, mentre il cambio pilota è facoltativo. Durata massima stint di 40 minuti. In chiusura dell’evento si terranno le premiazioni dei primi tre team classificati per ogni categoria, del conduttore che ha ottenuto la pole position e del “best lap” assoluto della manifestazione. I vincitori della 7H Endurance, inoltre, riceveranno in aggiunta un prestigioso premio: l’iscrizione alla 7H in Portogallo, sul circuito di Viana do Castelo, in programma il 19 novembre. Sono attualmente già 15 le squadre iscritte, pronte ad accendere i motori, segno della grande voglia di ricominciare.

Sarà testato il Var

Il responsabile Duilio Petrullo comunica alcune importanti novità apportate al Kartodromo di Messina, dopo gli ultimi lavori svolti nella struttura, resa ancora più moderna e funzionale: “Ci saranno i semafori di ingresso pista e anche un sistema elettronico che conteggia il tempo di ogni pilota in modo da facilitare il lavoro dei vari team manager. Le nuove postazioni dei giudici saranno collocate in zona podio per una visuale più totale della pista, al fine di consentire loro di segnalare le eventuali irregolarità commesse. Gli episodi discussi verranno rivisti al Var e anche il pubblico potrà vederli nello schermo posizionato proprio di fronte alla tribuna. Stiamo testando questo sistema tecnologico in vista del prossimo campionato e per il quale siamo stati i fautori insieme a pochi altri circuiti in Italia”.

I protagonisti

Annunciate per la 7H Endurance di domenica le presenze del team Gattopardo, in vetta alla classifica nella categoria F1 (Pro) a quota 3902 punti con scarto, e di Apulia RT, secondo a 3649. Dal terzo al quinto posto nella graduatoria K.F.P. R.T. (3330), Dammuso Dad&Son (2925) e Exced Oil CKC (2574). Nella categoria F2 (Amatori) The Drifters guida con 2518 punti e sarà tra i team al via domenica. Seguono Modest Drivers (2266) e L.M. R.T. (2092). Per la categoria F3 (Esordienti), infine, Academy K.F.P. è saldamente al comando con 1294 punti davanti a Family RT2 (700) e Maiden R.T. (568).