Kart, Pietro Ingegneri si laurea vice campione siciliano

Il pilota messinese del Team Piazza Karting chiude la sua prima stagione con un prestigioso risultato tra gli Under10

MESSINA – Stagione da incorniciare per Pietro Ingegneri che chiude l’VIII Coppa Italia di Zona al secondo posto. Il giovane messinese grazie all’ultima brillante prova alla Pista del Sole in programma a Melilli recentemente si issa fino al secondo posto nella sua categoria Mini Gr.3 Under 10 conquistando il titolo di vice campione siciliano alle spalle di Lorenzo Sciacca.

Cresciuto nel Karting Club Messina e ora in forza al Team Piazza Karting, con motorista Maurizio Capuzzo, Ingegneri dopo sei prove si trovava al quarto posto e lottava contro Simone Nicoletti e Kimi Bugeja per un piazzamento sul podio, con largo vantaggio e fuori portata conduceva la classifica Lorenzo Sciacca. Per il giovanissimo pilota peloritano finale di stagione in crescendo prima a Villarosa e appunto nell’ultima prova di Melilli, dove ha sorpassato i rivali piazzandosi al secondo posto della classifica generale finale.

I risultati dell’ultima prova a Melilli

Nella tappa in questione a Melilli è arrivata un’altra vittoria per Pietro Ingegneri. Il giovane messinese in qualifica chiudeva al primo posto, nella prefinale, o gara 1, si confermava davanti a mentre nella finale, o gara 2, a causa di una partenza sfortunata chiudeva in quarta posizione. Qualifica, prefinale e finale assegnavano comunque punti e complessivamente Ingegneri ha fatto meglio di tutti alla Pista del Sole chiudendo in crescendo questa sua prima esperienza di campionato.