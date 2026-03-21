Kart, terza prova a Messina del campionato Sprint

46 piloti iscritti nelle tre categorie, ritrovo e inizio delle prove alle 14:30

Il Campionato Sprint SWS 2026 è pronto a regalare nuove emozioni con l’arrivo della primavera. Si accenderanno oggi (sabato 21 marzo) i motori, al Kartodromo di Messina, per la terza prova stagionale della specialità individuale. Adrenalina al massimo, tra sorpassi e staccate, sul circuito di via Ayrton Senna, all’uscita autostradale San Filippo, nei pressi dello stadio “Franco Scoglio”, per l’appuntamento organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo insieme al suo staff.

Il programma della gara Sprint

Il consueto format prevede Gara1 e Gara2 Sprint, con 46 piloti iscritti, da separare in due distinte batterie, una complessiva per F1 e F2 e l’altra riservata unicamente alla F3 (Esordienti). Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 14.30, per iniziare le operazioni con il tradizionale briefing e il sorteggio dei kart. Le qualifiche di 8’ serviranno a determinare la griglia di partenza di ciascuna gara da 36 giri (più una sosta obbligatoria per cambio kart). Spettacolo garantito per il pubblico dal via e fino alla bandiera a scacchi. La pit, da regolamento, rimarrà aperta per 10’ a cominciare dal quinto giro. Le eventuali penalità verranno comminate dalla direzione gara, in base alle segnalazioni provenienti dai giudici, avvalendosi anche dell’utilizzo del Var per esaminare tutte le fasi in pista, con il supporto delle riprese video. In chiusura dell’evento verranno premiati sul podio i primi tre classificati delle varie categorie, il pilota autore del “best lap” della manifestazione, pole position e “best quick change”. Tramite il sistema di punteggio SWS, i punti assegnati domani, validi per la classifica generale, verranno calcolati al 100%.

La classifica parziale

Dopo le due prove già disputate, Pietro Grima occupa la vetta in F1 con 3738 punti, davanti a Lorenzo Tappa (3349), Riccardo Irrera (3197), Federico Miduri (3158), Sara La Fauci (3122), Massimiliano D’Angelo (3012), Lio Sturiale (2887), Riccardo Bartolotta (2827), Alessandro Maggio (2423) e Vincenzo Pino (2190) in top ten. Simone Bongiorno è l’attuale leader della F2 con 3625 punti, Cristian De Salvo al secondo posto (3272), Samuel Cerrito terzo (3118), poi Aurora Costa (3008), Andrea Brusca (2980), Giuseppe Scardina (2921), Alessio Smeriglio (2820), Antonio Napoli (2805), Daniele Latteri (2771) e Federico Scimone (2768). Antonino Cucuzza in testa alla F3 con 3581 punti, seguono Alessandro Cucinotta (3511), Gaetano Vecchio (3319), Vittorio Strano (3240), Andrea Cardile (3056), Matteo Messina (2894), Raul Grasso (2538) e Francesco Ciliberti (2391).