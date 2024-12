Kart, Valentino Fusco vince il titolo nel campionato Sprint Sws

Alessandro Maggio e Simone Bongiorno trionfano nelle categorie F2 e F3

MESSINA – Valentino Fusco conquista il titolo F1 nel Campionato Sprint SWS 2024, iscrivendo per la prima volta il proprio nome nell’albo d’oro. Alessandro Maggio e Simone Bongiorno trionfano, rispettivamente nelle categorie F2 e F3. Con l’ottava ed ultima prova finale, organizzata dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo, è calato ufficialmente il sipario al Kartodromo di Messina per questa stagione anche nella specialità individuale.

La cronaca dell’ultima gara

Sono stati complessivamente 33 (19 F1-F2, 14 nella F3), suddivisi in due distinte batterie, i partecipanti all’evento per affrontare Gara1 e Gara2 Sprint da 36 giri ciascuna (più una sosta obbligatoria per cambio kart), precedute dalle qualifiche di 8’, utili a determinare la griglia di partenza. Intense emozioni e tanti applausi per il grande spettacolo, con l’asfalto viscido a causa della pioggia a rendere più arduo il compito ai piloti. Nelle qualifiche di Gara1 pole position centrata da Pietro Grima con il crono di 45.627. Prima fila completata da Fabrizio Anello. Al via Grima tiene il comando su Anello, alle loro spalle Tappa e Minutoli si danno battaglia per la terza piazza. Fusco è quinto. Nella F2 è Maggio a dettare il ritmo, Fichera insegue. Pit affollata dopo il diciassettesimo giro. Al rientro in pista Grima continua a macinare, Anello resta secondo, Fusco diventa terzo. Sarà questo l’ordine d’arrivo. Al traguardo dei 36 giri Pietro Grima si impone stabilendo pure il best lap in 44.048. Fabrizio Anello chiude con un gap di 10.477, poi Fusco a 20.076. Dal quarto posto in giù Mario Barbaro, Antonio Minutoli, Lorenzo Tappa, Lio Sturiale e Riccardo Bartolotta. Nella F2 vince Alessandro Maggio, nonostante i 5” di penalità comminati, davanti a Federico Scimone e Giuseppe Scardina, quarto Antonio Bartolotta.

In Gara 2 altra pole di un impeccabile Pietro Grima in 46.122. Sara La Fauci parte seconda ed ha un ottimo spunto allo sventolare della bandiera tricolore, balzando in testa. Minutoli, Grima e Fusco sono lì. La lotta si accende, tra sorpassi e controsorpassi. Minutoli, Grima, Fusco, La Fauci la classifica al giro 16. Grima va quindi davanti e progressivamente aumenta il margine sui rivali, ottenendo la vittoria alla bandiera a scacchi. Pomeriggio perfetto per il trionfatore della scorsa edizione. Suo, inoltre, il best lap (46.334). Antonio Minutoli termina secondo a 6.701, Valentino Fusco terzo a 11.385. Sara La Fauci deve accontentarsi del quarto posto, poi Fabrizio Anello quinto, Riccardo Bartolotta, Lorenzo Tappa, Lio Sturiale e Mario Barbaro.

Nella F3 in Gara1 pole di Onofrio Balastro in 47.960, Samuel Cerrito secondo. Bongiorno è soltanto nono. Giro dopo giro la musica cambia. Balastro mantiene inizialmente la leadership, molto positiva la prima parte di gara di Aurora Costa. Alla distanza esce però il talento di Bongiorno che assume il comando e va ad imporsi centrando l’ennesima affermazione stagionale, con il best lap di 47.001. Secondo Andrea Cardile a 1.954, mentre Samuel Cerrito, penalizzato di 5”, è terzo. Seguono in classifica Onofrio Balastro, Alessio Smeriglio, Aurora Costa, Nicola Anastasi e Andrea Brusca (penalizzato di 5”). In Gara 2 Simone Bongiorno fa l’en plein con la pole (43.294) e la vittoria finale. Alla conclusione dei 36 giri completa l’opera precedendo Andrea Brusca, staccato di 21.303 e Onofrio Balastro. Andrea Cardile quarto, ma autore del best lap (42.348), poi Anastasi, Cerrito, Cazacu e Napoli.

Le classifiche finali

Si è quindi svolta la festa del podio, con la cerimonia per premiare i primi tre di Gara1 e Gara2 Sprint delle categorie F1, F2 e F3, oltre a “best lap” assoluto della manifestazione e pole position, e soprattutto i primi tre classificati del Campionato Sprint SWS 2024. Valentino Fusco si laurea campione chiudendo a quota 13511 punti nella F1 e coronando una stagione vissuta da protagonista assoluto. Tante vittorie, una grande costanza di rendimento, massima solidità e abilità dimostrata in ogni situazione di gara. Antonio Minutoli si è preso la seconda posizione con 12387 punti, Lorenzo Tappa terzo a 12252. Alessandro Maggio è stato il dominatore della F2 collezionando 14211 punti, bottino che gli è valso un titolo meritatissimo. Secondo e terzo, con una differenza minima, Federico Scimone (12975) e Antonio Fichera (12973). La F3 è stata dall’inizio alla fine nel segno di Simone Bongiorno che, evidenziando una crescita esponenziale, ha conquistato lo scettro a suon di vittorie, mettendo insieme la bellezza di 14090 punti. Insieme a lui sul podio della stagione sono saliti Onofrio Balastro (13246) e Andrea Brusca (12551). L’appuntamento è adesso rinnovato al Campionato Sprint 2025 targato Karting Club Messina che, dopo la pausa natalizia, scatterà il prossimo 11 gennaio.

