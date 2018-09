Domani a Piazza Duomo via ai casting per il Premio Musa d'argento

Spazio ai talenti: domani , alle 21, da Messina e con il patrocinio del Comune, si accenderanno i motori della kermesse “Musa D'argento”, il prestigioso premio nato in Sicilia e giunto alla terza edizione che si prefigge l’obiettivo di valorizzare l’arte in ogni sua forma. Riflettori accesi sugli artisti di varie generazioni, tutelandone il talento nelle varie discipline, valorizzando l’arte, la cultura e il territorio.

Il lungo percorso delle audizioni farà tappa nelle varie province siciliane e in tutta Italia, in attesa della finale, che è in programma per settembre del 2019. Intanto, si parte da Messina, dove oggi si darà ufficialmente il via ai casting itineranti con la supervisione della patron, nonché presidente e direttrice artistica della manifestazione, Lucia Aparo, che ha scelto la prestigiosa cornice di piazza Duomo come quinta per le audizioni rivolte a veri talenti.

Tante le categorie in concorso. Ecco che il premio nazionale “Musa Festival Cinematografico del talento dell'Arte” prevede le sezioni Cinema, Talenti e Arte. Spazio anche ai lungometraggi, cortometraggi e documentari. Si prosegue con la sezione talenti nelle discipline di canto, danza, ballo, recitazione, moda, stile, make up.

La sezione Arte, invece, è dedicata alla poesia e alla letteratura (Responsabile della sezione nazionale Arte, il critico d'arte e semiologo Nadia Celi, responsabile della Letteratura e Poesia, Ketty Caraffa, opinionista radio e tv, nonché docente universitaria).

Spazio anche a pittura, scultura, fotografia e digital-art. Volto indiscusso della kermesse è la giornalista di stampa estera e di fama mondiale, Elizabeth Missland, che presidierà anche per questa edizione la rosa dei giuristi in occasione della finale.

I vincitori strapperanno il pass per la partecipazione al format televisivo del premio Musa, che il prossimo settembre andrà in onda in quattro puntate sul Canale Italia 84.

In giuria per la prima serata di casting ci saranno l’assessore allo Spettacolo, Giuseppe Scattareggia, con la moglie Helga Corrao, attrice; il professore Giuseppe Italiano per la sezione Canto; Benedetto Boemi per la sezione Ballo. Saranno presenti, inoltre, la cantautrice Cinzia Sciuto, responsabile canti tradizionali popolari, il regista Salvatore Arimatea per la sezione Recitazione e la presidente Cam, Francesca Barbera. Partner del Musa, il Centro artistico del Mediterraneo.

Ad alcuni partecipanti alle audizioni, inoltre, saranno assegnate alcune figurazioni per l’inserimento nel film “Fiore di agave”, lavoro del produttore cinematografico e regista, Maurizio D'arrigo. E ancora, in giuria anche il produttore discografico, Gas Incatasciato, dell’accademia Bequadro e il cavaliere Rodrigo Foti, nonché giornalista, avvocato e docente.

L’elenco degli ospiti è cospicuo. Presenti ai casting messinesi il tenore Nunzio Gambini; il chitarrista Gianluca Rando; la cantante Giulia Greco; le sorelle Alice e Maria Concetta, rispettivamente vice campionesse mondiali e regionali di freestyle e latin show; Mirko Catania ed Enzo Cucuzza, campioni mondiali e regionali di syncro duo e freestyle latin. Le coreografie saranno curate da Hermess Rosy, ph Marco Panarello, per le riprese audio video Michelangelo Lentini del canale 66 e il service è a cura di Dino Privitera. Partner la Mp Eventi di Maria Capuzzello, che è referente del premio Musa per Messina. Presenterà la serata Rachele Astuto.