 Kickboxing, il Team Cirilla fa il pieno di medaglie ai campionati regionali

Simone Milioti

mercoledì 19 Novembre 2025 - 11:14

Al PalaCatania erano in quattordici i fighter dell'Asd Contatc

Il 16 novembre al PalaCatania si è tenuta la prima fase del campionato regionale di Kickboxing. Nel giorno dei record con 543 iscritti di 32 associazione da tutta la Sicilia i 14 fighter dell’Asd Contact – Team Cirilla hanno ben figurato. Prossimo appuntamento al torneo natalizio dei Nebrodi “Kickmas cup 2025”.

Medaglia d’oro a Benedetto Morello nella Kick Ligth. Medaglia d’argento per Mattia Gennaro nella Kick Ligth, Diego Latteri nel Point Fighting, Francesco Palazzolo nella Light Contact, Ivanboris Sberna nella Kick Ligth e Antonio Basile nella Kick Ligth. Medaglia di Bronzo per Lucrezia Libirzzi, Francesco Palazzolo e Mattia Gennaro nel Point Fighting, Giorgio Urso e Sebastian Caioli nella Kick Ligth. Buoni piazzamenti per Sara Granà, Mattia Russo e Benedetto Morello nel Point Fighting, nonché per Oriti Salatore e Renato Alioto nella Kick Ligth.

