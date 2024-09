Kiwanis raccoglie fondi per il reparto di Pediatria dell’ospedale di Taormina

Successo per l'iniziativa benefica sul corso Umberto, che sarà replicata il 15 e 16 settembre

TAORMINA – Conclusa con successo la raccolta fondi di beneficenza organizzata dal Kiwanis Club di Taormina per i bambini dell’Ospedale San Vincenzo. Grazie a un gazebo e un carrettino siciliano posizionati nello spazio concesso dall’amministrazione comunale sul corso Umberto, tanti cittadini e turisti hanno lasciato un’offerta libera destinata all’acquisto di macchinari per il reparto di pediatria dell’Ospedale San Vincenzo di Taormina. Non solo, ai molti donatori generosi, sono stati omaggiati di un souvenir artigianale della Sicilia in legno.

Un evento promosso dal Kiwanis Club di Taormina e dal suo presidente Angelo Caristi, che ha accolto i tanti turisti e cittadini taorminesi assieme ai soci Carmelo Fascetto, Ramon Pino, al responsabile della comunicazione e ufficio stampa Marcello Strano, al tesoriere Giacomo Spada e alla vice presidente Mariateresa Prestigiacomo con Anna Mazzaglia e tanti soci del club. Il Kiwanis Club di Taormina ha ringraziato per l’aiuto e il supporto: il Comune di Taormina, i vigili urbani e monsignor Carmelo Lupò della Basilica Cattedrale San Nicolò di Bari. Visto l’enorme successo si è deciso di ripetere l’iniziativa nei giorni 15 e 16 settembre.