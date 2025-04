Esordio del Ct Vela femminile in B1, Visalli: “Sarà un girone competitivo”

Il commento del capitano alla vigilia della prima in casa in programma venerdì 25 aprile a cui seguirà domenica la prima trasferta: "L'obiettivo è mantenere la categoria"

MESSINA – Il Ct Vela femminile esordirà venerdì 25 aprile nel campionato di tennis a squadre femminile di Serie B1. Sono 21 le formazioni ai nastri di partenza suddivise in 3 gironi da 7. Il Ct Vela Messina è stato inserito nel gruppo 3, insieme con Sc Montecatini, Tc Baratoff Pesaro, Santa Margherita Ligure, Virtus Bologna, Plebiscito Padova e San Giorgio del Sannio. Le ragazze peloritane (Maria Toma, Giuliana Giardina, Diana De Simone, Chiara Davì, Federica Prati, Fabrizia e Teresa Cambria, Michaela Honcova e Aurora Morano) venerdì, sui campi in terra rossa di viale della Libertà (si comincia alle 10), riceveranno la visita del Tc Baratoff Pesaro.

Il capitano Gino Visalli non potrà contare sulla presenza di Fabrizia Cambria, infortunata. Toccherà, dunque, alla sorella, Teresa, difendere i colori delle peloritane giocando un singolo e il match di doppio in quota “vivaio”. Organico, quello messinese, in buona parte confermato rispetto allo scorso anno. Volti nuovi sono la rumena Maria Toma (2.4) e Aurora Morano (2.8) ex Circoletto dei Laghi. Domenica 27 aprile poi si tornerà immediatamente in campo per la seconda giornata, con le messinesi, del presidente Tato Spatari e del team manager Umberto Weigert, di scena, in trasferta, con il Santa Margherita Ligure.

Visalli: “Dovremo dare il massimo”

“Il girone è competitivo e dovremo dare il massimo per mantenere la categoria – ha detto il maestro Gino Visalli – Saremo penalizzati in questa fase iniziale perché, nelle prime due partite ravvicinate, dovremo fare a meno di Fabrizia Cambria, ma ci batteremo con orgoglio e coraggio. Il Tc Baratoff, nostro primo avversario, è una squadra tosta e ben assortita”. Il regolamento prevede che le prime tre classificate, al termine della regular season, accederanno ai playoff, la quarta si salverà, quinta e sesta disputeranno i playout, mentre la settima e ultima retrocederà in B2.

Anche il Filari Tennis inizia in casa

Altra formazione peloritana, delle provincia, il Filari Tennis che parteciperà al campionato di Serie B2 maschile. Anche i ragazzi del presidente La Fauci inizieranno il proprio cammino in casa contro il Montekatira a Venetico Marina e seguirà la trasferta domenica 27 aprile in casa del Tennis Proietti. Squadra decisamente rimaneggiata rispetto allo scorso anno. Altre avversarie del girone 8 sono il Tc Pharaon, il Siracusa, il Ct Ragusa e il Mediterraneo Sporting Club.

