La Basket School completa il settore lunghi col messinese Claudio Cordaro - Tempostretto

Atleta generoso e dalla mano "educata", Claudione Cordaro arriva alla Basket School dalla C Silver giocata con Il Minibasket Milazzo

MESSINA – Prende forma il nuovo roster della Basket School Messina che parteciperà al campionato di Serie C Gold. Dopo l’ufficializzazione del play Di Dio, dei lunghi Gedspudas e Maddaloni, e la conferma di capitan Scimone, il club del presidente Zanghì mette a segno un altro colpo di mercato e completa il settore lunghi con l’ingaggio di Claudio Cordaro, ala-centro di 200 cm.

Atleta generoso, che ama mettersi al servizio della squadra, Cordaro arriva alla Basket School Messina con qualche anno di ritardo. Giocatore che abbina una notevole presenza sotto canestro ad una mano “educata” sia dalla media che dalla lunga distanza, “Claudione” è pronto a mettere al servizio della squadra allenata da Francesco Paladina l’esperienza accumulata in dieci anni di campionati senior.

La carriera fin qui di Cordaro

Nato a Messina il 23 gennaio 1997, Cordaro è cresciuto nella Mia Basket di Sasà Germanà, con la quale ha fatto la trafila nelle formazioni giovanili fino a giocare in C Regionale da under nelle stagioni 2012/13 e 2013/14, collezionando complessivamente 118 punti in 31 presenze (3.8 Ppg). La stagione successiva il passaggio all’Orlandina Basket, convocato più volte in Lega Basket (serie A), è stato impiegato in C Regionale nella formazione satellite della Nuova Agatirno, con cui ha realizzato 65 punti in 13 gare (5.0 Ppg), con un high di 15 punti contro la Pallacanestro Marsala.

Nel 2015/16 inizia la stagione con la Peppino Cocuzza, ancora in C Regionale, e poi il passaggio all’Amatori Messina, che ne detiene il cartellino, in serie D, facendo il suo esordio proprio contro la Basket School. Per lui 59 punti 9 in gare (5.9 Ppg) e un high di 11 punti contro l’Eagles Palermo. La stagione successiva, sempre in Serie D, gioca 18 partite e realizza 193 punti (10.7 di media) con un high di 20 punti contro la Cestistica Torrenovese. Nel 2017/18 ancora con l’Amatori in Serie D disputa 22 gare, 308 i punti (14.0 Ppg) con un high di 24 contro la Mens Sana Mascalucia. Nel campionato 2018/19 debutta in C Silver con l’Amatori, mettendo a segno 316 punti in 30 partite (10.5 Ppg).

Le sue migliori prestazioni dal punto di vista realizzativo i 19 segnati contro Libertas Alcamo e Il Minibasket Milazzo. Nel 2019/20 rimane in C Silver con la canotta della Fortitudo Messina, realizzando 175 punti in 20 partite (8.8 ad allacciata di scarpe) con un high di 22 punti contro la quotata Virtus Ragusa. Nel 2020/21 colleziona 17 presenze con la canotta del Castanea, sempre in C Silver, mettendo a segno 128 punti (7.8 di media) con un high di 18 contro Orlandina Lab. Nella scorsa stagione ancora in Serie C Silver ha messo a segno 266 punti in 33 partite (14.0 Ppg) con la maglia de Il Minibasket Milazzo: la sua miglior prestazione i 33 punti segnati contro il Domenico Savio Messina.

Articoli correlati