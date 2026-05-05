Scurria: “In Atm e partecipate gestione feudale di Basiluca”

Elezioni a Messina. Il candidato del centrodestra solidarizza con i lavoratori in sciopero. "Basta cerchi magici. Non in eterno risorse extra bilancio"

MESSINA – “Basta cerchi magici, discriminazioni e precariato. Oggi l’ennesimo sciopero dei lavoratori Atm è la prova di quanto i dipendenti siano stremati da otto anni di vessazioni e criticità gestionali dell’amministrazione Basiluca a Messina. La cartina di tornasole dell’atteggiamento feudale con cui si sono gestite le società partecipate e il Comune”. Lo dichiara Marcello Scurria.

“Le risorse extra bilancio a Messina non continueranno in eterno, ancora nel limbo la liquidazione della vecchia Atm”

“I tanti autobus che girano in città – continua il candidato sindaco del centrodestra – frutto di una pioggia di finanziamenti di cui questa amministrazione ha goduto, sono solo la cima dell’iceberg di una gestione basata su risorse extra bilancio che non continueranno in eterno. A fronte di questo una liquidazione della vecchia società ancora nel limbo che si manifesta come uno spettro sui conti del Comune e sui tanti creditori, lavoratori compresi. Ai lavoratori dell’Atm e di tutto il gruppo pubblico cittadino, non esprimo solo solidarietà ma il fermo intento, come da programma elettorale, di una immediata revisione delle società partecipate da farsi nei primi 100 giorni della mia amministrazione”.

“I lavoratori pubblici non sono nemici da vessare”

E ancora: “I lavoratori pubblici sono collaboratori del sindaco e non nemici da vessare. Basta cerchi magici, discriminazioni e precariato. Un’azienda che costringe sistematicamente i propri lavoratori a ricorrere al Tribunale del lavoro è un’azienda malata. Serve un tavolo permanente e concreto con le parti sociali per tutelare l’occupazione e i diritti dei lavoratori, non spacciandoli per favori”.

Alle periferie più frequenze di autobus e farò un’operazione verità sui lavori del tram”

Sottolinea Scurria: “Penso anche a una riorganizzazione dei servizi e degli obiettivi delle singole società per servizi pubblici più efficienti basati su principi di economicità per la collettività. Lavorerò alla revisione del piano parcheggi e a un impiego del personale ausiliario più mirato e proficuo per la viabilità cittadina. Non bastano solo più autobus in città ma serve una modifica integrale del piano esercizio del tpl (trasporto pubblico locale) che dia alle periferie maggiori servizi a frequenze e cadenze predefinite. Una vera internalizzazione delle tante attività cedute all’ esterno, una operazione verità sui lavori del tram, eliminare gli sprechi e modificare lo shuttle, servizio sbagliato diventato bandiera della propaganda delle precedenti amministrazioni. Con la mia amministrazione si cambierà”.

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