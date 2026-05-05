Salvini stasera a Messina: incontrerà i 130 candidati della Lega per le amministrative

L'arrivo del vicepremier è previsto alle 21 a Palazzo della Seta, dove si terrà una cena elettorale
MESSINA – Matteo Salvini tornerà oggi a sorpresa a Messina per un incontro con tutti i candidati della Lega al Consiglio comunale ed alle Municipalità di Messina. L’annuncio della visita del vicepremier è arrivato questo pomeriggio dall’ufficio stampa della Lega in Sicilia.
L’arrivo di Salvini è previsto alle 21 al Palazzo della Seta per una cena elettorale con gli oltre 130 candidati di Messina. Matteo Salvini incontrerà anche i quadri e i dirigenti locali della Lega.