 Salvini stasera a Messina: incontrerà i 130 candidati della Lega per le amministrative

Salvini stasera a Messina: incontrerà i 130 candidati della Lega per le amministrative

Gianluca Santisi

Salvini stasera a Messina: incontrerà i 130 candidati della Lega per le amministrative

martedì 05 Maggio 2026 - 17:32

L'arrivo del vicepremier è previsto alle 21 a Palazzo della Seta, dove si terrà una cena elettorale

MESSINA – Matteo Salvini tornerà oggi a sorpresa a Messina per un incontro con tutti i candidati della Lega al Consiglio comunale ed alle Municipalità di Messina. L’annuncio della visita del vicepremier è arrivato questo pomeriggio dall’ufficio stampa della Lega in Sicilia.

L’arrivo di Salvini è previsto alle 21 al Palazzo della Seta per una cena elettorale con gli oltre 130 candidati di Messina. Matteo Salvini incontrerà anche i quadri e i dirigenti locali della Lega.

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