La Basket School Messina ingaggia Hamish Warden

Un ritorno per l'ala/centro australiana classe 1999, ha fatto parte del gruppo in C Silver nel 2019/2020

MESSINA – La Basket School Messina è lieta di ufficializzare il ritorno in maglia giallorossa di Hamish Warden, ala/centro classe 1999 già in riva allo Stretto in Serie C nella stagione 19/20. Australiano, in possesso del passaporto svizzero, è la prima mossa di mercato della compagine peloritana che, dopo la conferma in panchina di coach Pippo Sidoti, lancia subito un messaggio che sa di determinazione e ambizione. La Basket School Messina riparte con forza per costruire una squadra all’altezza dell’importante campionato che la attenderà ed è pronta a lottare su ogni pallone.

Storia e numeri di Warden

Cresciuto nei settori giovanili di East Perth Eagles e Perry Lakes Hawks, con questi ultimi nel 2018 Warden è stato protagonista nella State Basketball League con 13.5 punti di media. Dopo un passaggio con i Rockingam Flames, si è trasferito negli Stati Uniti per disputare il campionato NCAA con i Notre Dame Falcons (10.9 minuti di media e 2.2 punti).

Nel 2019 l’approdo a Messina, fortemente voluto da Pippo Sidoti, allora direttore tecnico della Basket School. Nel campionato di Serie C Silver mette in mostra ottime doti sia come rimbalzista che come tiratore, chiudendo la stagione, poi interrotta per l’emergenza Covid, con 20.4 di media e un season high di 41 punti.

Nella stagione successiva vola nella massima serie svizzera con il BBC Nyon, giocando 22 partite con 7.1 di media. Successivamente torna in patria con gli australiani Joondalup Wolves e Albury Wodonga Bandits (NBL1) fino al biennio trascorso tra il 2022 e il 2024 con i Lugano Tigers, con cui chiude con una media punti di 9.7. Nel 2023 ha anche collezionato una presenza con la Nazionale svizzera.

La scorsa estate torna in Italia, per giocare la prima metà di stagione con il Basket 7 Laghi Gazzada in Serie B interregionale (8.1 punti). All’inizio del 2025 si trasferisce nuovamente in Svizzera dopo aver siglato un contratto di due mesi con la SAM Massagno e successivamente fa ritorno in patria con i Mandurah Magic in NBL1 (5.3 di media), con cui ha giocato fino a pochi giorni fa.

Articoli correlati