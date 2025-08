La Basket School Messina presenta Matteo Fei, settimo innesto ufficiale

La giovane ala classe 2006 grazie ai suoi 196 cm è dotata di grande forza fisica. Sarà estremamente duttile nello scacchiere di coach Sidoti

MESSINA – La Basket School Messina è lieta di ufficializzare l’arrivo di Matteo Fei, ala classe 2006 di 196 cm. È il settimo innesto ufficiale operato in sede di mercato dalla società giallorossa, dopo gli accordi raggiunti con Giordano Chakir, Hamish Warden, Riccardo Pio Vinciguerra, Leonardo Marinelli, Srdan Sakovic e Andrea Lo Iacono.

Cresciuto nel settore giovanile del Team90 Grosseto, ad appena 14 anni passa alla Virtus Siena per disputare i campionati U16, U17 e U19 Eccellenza. Ottima la sua vena realizzativa, con 22,9 di media nel 20/21, 16,6 nel 21/22 e 12,6 nel 22/23: numeri che gli valgono le convocazioni nelle Nazionali Under 15 e Under 17 e il debutto tra i grandi con la Maginot Siena in prima Serie D e poi in DR1 nel 23/24.

Nella scorsa stagione passa al CAB Stamura Ancona, giocando sia in Serie C (7,5 di media) che con l’Under 19 Eccellenza Nazionale (6,1). Veste, poi, anche la casacca de Il Campetto Ancona in DR1 e realizza 30 punti in 5 apparizioni. Ala versatile e potente, di grande forza fisica, Matteo Fei sarà un giocatore estremamente utile all’interno delle rotazioni di coach Sidoti, potendo anche ricoprire più ruoli.