Simone Milioti

La Basket School Messina strapazza Bari, alla Svincolati Milazzo il derby con Barcellona

lunedì 20 Ottobre 2025 - 15:45

Nella quarta giornata la formazione di coach Sidoti sfiora i cento punti al PalaTracuzzi, al PalaMilone la prima vittoria stagionale dei mamertini che li rilancia in Serie B Interregionale

La quarta giornata di campionato in Serie B Interregionale regala la seconda larga vittoria casalinga per la EcoJump Messina Basket School e sempre tra le messinesi erano impegnate di fronte nel derby Milazzo e Barcellona, vittoria per i mamertini che dopo tre sconfitte consecutive si sbloccano nella gara più importante. In classifica Matera resta a punteggio pieno, Basket School Messina è a quattro punti ma con una partita in meno giocata, Milazzo che si sblocca e Barcellona sono a due punti.

Messina supera 97-65 la Tecnoeleva Adria Bari e si mette subito alle spalle il ko di domenica scorsa a Monopoli. Prova corale rilevante per i giallorossi che mandano cinque uomini in doppia cifra e trovano ottimi numeri anche dalla panchina con Lo Iacono e Marinelli. Top scorer dell’incontro è Warden con 22 punti, bene anche Vinciguerra e Iannicelli con 16, quest’ultimo premiato come Mvp del match.

Le dichiarazioni post partita

Così coach Pippo Sidoti al termine della sfida: “Affrontavamo una squadra che non offriva punti di riferimento, era una partita delicata dal punto di vista tattico. Abbiamo portato a casa i due punti che era la cosa più importante riscattando la sconfitta nella scorsa partita, una giornata positiva in cui hanno giocato anche i più giovani. Ma guardiamo subito avanti alla sfida, sicuramente tosta, contro Catanzaro. Abbiamo lavorato bene ma non montiamoci la testa, oggi tutto semplice tranne il primo quarto equilibrato ma aspettiamo i test contro squadre della nostra stessa caratura e anche le squadre più forti di noi”.

Queste invece le parole di coach Flavio Priulla della Svincolati Milazzo, dopo il primo successo stagionale al PalaMilone contro i rivali barcellonesi: “Faccio i complimenti a tutta la squadra, veniamo da un periodo difficile non solo per risultati ma per infortuni e non condizione ottimale di alcuni giocatori che stiamo pagando ancora. La squadra ha avuto una reazione di carattere e di orgoglio, nei primi due quarti eravamo contratti, nel terzo e quarto siamo stati più noi e abbiamo creato il break. Non siamo ancora al top ma siamo stati bravi a gestire nel finale”.

Peppe Melone, responsabile dell’area tecnica del Barcellona dichiara: “Festeggiano loro mentre noi veniamo meno nel terzo quarto, conduciamo partite gagliarde e poi le vanifichiamo mancando nel finale e non va bene perché in questo campionato non puoi permettertelo e resta tanta amarezza per i tifosi anche che sono venuti a guardarci”.

Tornando alla sfida del PalaTracuzzi le parole dell’Mvp di giornata Gianmarco Iannicelli: “Primi due quarti loro hanno difeso bene e sono andati spesso a canestro anche da tre, per come è andata ci possiamo recriminare poco e su questo poco lavoreremo in settimana. Il coach e tutto lo staff tecnico stanno facendo un lavoro enorme con noi e percepiamo tanta fiducia in gruppo con loro e tra noi giocatori, son contento e credo questo ci ha portato a vincere”.

Basket School Messina – Bari 97-65

Quintetto consolidato per Sidoti, formato da Busco, Iannicelli, Vinciguerra, Chakir e Warden. Subito percentuali alte: cinque punti di Chakir per la EcoJump Messina, tre triple per Bari firmate da Hornscheidt e Resmini (5-9 dopo meno di tre minuti). Pareggiano Iannicelli e Chakir, ma i pugliesi allungano fino all’11-15 con quattro punti di Resmini e due di Pavicevic. È già un momento chiave della partita dei messinesi che iniziano a difendere forte e piazzano il primo parziale della partita: antisportivo di Hornscheidt su Busco, il capitano realizza un libero e anche Warden fa 1/2. Chakir, con due falli, va in panchina e lascia il posto a Lo Iacono. Poi secondo anche di Warden e Hornscheidt allunga dalla lunetta. Lo Iacono e Iannicelli pareggiano a 1’13”, poi bomba di Vinciguerra a completare un break di 9-2, con il quarto chiuso sul 20-17.

Ancora Vinciguerra apre i secondi dieci minuti con un tap-in. C’è Marinelli in cabina di regia e le sue accelerazioni mettono in grossa difficoltà la difesa ospite, con Iannicelli che da tre sigla il 28-19 a 6’32”. Tripla anche di Grassi, torna Vinciguerra (primo riposo per capitan Busco) e Lo Iacono mette un bel jumoer dalla lunetta per il 30-22. Torna a segnare da tre Resmini e si sblocca dal campo anche Warden con due splendidi movimenti da centro. Gira bene adesso l’attacco di Messina e pure Bari trova il canestro con continuità (39-29 dopo la tripla di Marinelli e la correzione di Warden a 3’15”). È il momento dell’australiano, in una fase della gara in cui le percentuali si alzano sui due lati: tripla e super canestro cadendo indietro di Warden, ma Adria resta lì con Hornscheidt per il 44-35. Poi bellissimo gioco da tre punti di Iannicelli che raggiunge la doppia cifra e tripla anche di Vinciguerra per il 50-35. Quarto chiuso con i liberi di Marinelli a sigillare un break di 8-0 con la EcoJump che firma 32 punti nel quarto (chiuso sul 52-35).

Al rientro dagli spogliatoi, Warden riprende da dove aveva lasciato, con un canestro da sotto e la bomba del +22. Tripla anche di Hornscheidt e canestro sulla sirena di Marinelli. Ancora Warden va a segno e poi commette il terzo fallo personale e lascia il parquet a Chakir sul 61-41 e con 19 punti realizzati. Segna Grassi, tripla di Lo Iacono e gioco da tre punti di Hornscheidt, con la EcoJump Messina che controlla il vantaggio in abbondante doppia cifra anche con la tripla di Vinciguerra e il jumper di Iannicelli del 69-46. Bene in attacco il tedesco Hornscheidt (18 fin qui), mentre sono 16 per Iannicelli. Quarto in archivio con i due liberi di Marinelli dopo il fallo sulla sirena di Erhaghewu (73-48).

Lo Iacono da tre per aprire l’ultimo periodo, cui segue anche il gioco da tre punti di Vinciguerra, che poi mette il canestro del +33. Traore segna il primo canestro pugliese dell’ultimo quarto. Torna Warden e mette subito una bomba. Dentro anche Serraino, liberi di Lo Iacono e Calcagni (86-54 a 4’15”). Lo Iacono segna ancora e poi lascia il campo a Lembo, altro 2007, con Serraino che firma il suo primo punto dalla lunetta e poi si arresta anche dalla media per il 91-58. Dentro il 2010 Cangemi e c’è gloria pure per Lembo. Assist di Cangemi per Sakovic e schiacciata di Rubino a sigillare le ultime emozioni del 97-65.

Svincolati Milazzo – Barcellona 80-73

Avvio di gara subito in salita per i mamertini che perdono dopo un minuto per infortunio Giambò costretto a lasciare il campo. Cessel in evidenza per gli ospiti porta i suoi sul +4, pronta la risposta dei padroni di casa che con il trio Maiorana-Rimsa-Bolletta opera il sorpasso. Milazzo rimane avanti anche dopo il botta e risposta dalla distanza tra Fraga e Lalic, a 4’45 idalla prima sirena è +2 Svincolati. I giallorossi ospiti reagiscono e tornano avanti, +3, ma l’ottimo Costa realizza cinque punti consecutivi per il nuovo sorpasso. Okereke riporta in parità il match ed a seguire Barcellona rimette la freccia e chiude sul +2 il primo quarto.

Dancetovic piazza in apertura della seconda frazione la tripla del +5 ospite. Rimsa risponde ma è Fraga, per la compagine barcellonese, a lanciare i suoi sul +9. I tifosi ospiti si infiammano, nel frattempo Malual e Bolletta riportano sotto Milazzo, -4 a 4’10 dal riposo lungo. Aguzzoli e compagni provano a riallungare ed al giungere della seconda sirena il tabellone segna il punteggio di 30-36.

Il terzo quarto è tutto di marca Svincolati, i ragazzi di Coach Priulla cambiano marcia e Maiorana si erge a protagonista per i suoi. Bolletta e Lalic accorciano, Barcellona riallunga ma il giovane Maiorana piazza due bombe consecutive che valgono il sorpasso. Fraga non ci sta e cosi gli ospiti tornano sul +1, Marangon si fa valere sotto canestro per il nuovo controsorpasso e la difesa di Milazzo si alza di intensità. Ma è la serata di Maiorana che colpisce ancora da oltre l’arco per il +4, 49-45 a 2’50 dalla penultima sirena. Barcellona accusa il colpo, ancora Marangon a segno con due liberi ed il Maiorana show continua con la quarta tripla che lancia i biancoblù sul +9. Il Pala Milone esplode, diventa una bolgia ed i tifosi milazzesi sospingono ancor di più la squadra. Reazione ospite, Sebastianelli ed Aguzzoli riducono il gap, ma la tripla di Spada e l’ottimo suo impatto con la gara valgono il +7. La formazione di Coach Cigarini va a segno, non molla, ma sulla sirena del terso periodo la bomba di Costa per il +8, 62-54.

Ultima frazione, ospiti realizzano in avvio con Okereke ed Aguzzoli, – 4, ma il trio Lalic, Rimsa, Costa lancia Milazzo sul +12 a metà periodo. Barcellona non si arrende, Sebastianelli e Fraga provano a tenere in vita i suoi ma Rimsa li ricaccia dietro. Nei minuti finali gli ultimi tentativi ospiti si infrangono ed i liberi di Bolletta sentenziano la vittoria della Svincolati Milazzo, +7 finale

Risultati 4ª giornata
Basket School Messina – Bari 97-65
Svincolati Milazzo – Barcellona 80-73
Corato – Molfetta 70-80
Reggio Calabria – Mola 85-69
Ragusa – Brindisi 86-69
Matera – Catanzaro 99-92
Rende – Monopoli 66-96

Classifica Serie B Interregionale girone F
Matera 8
Monopoli, Ragusa, Brindisi, Molfetta, Viola Reggio Calabria 6
Basket School Messina, Academy Catanzaro, Castellaneta 4 punti
Svincolati Milazzo, Corato, Barcellona 2
Adria Bari, Rende, Mola 0 punti

