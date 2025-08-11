La Basket School Messina tessera Gianmarco Iannicelli ex Fortitudo

Ottavo nuovo volto degli scolari, si ringorza il reparto lunghi con il cestista ex Fortitudo Messina che negli ultimi due anni ha giocato ad Arezzo

MESSINA – La Basket School Messina è lieta di ufficializzare l’arrivo di Gianmarco Iannicelli, ala/pivot classe 2002 di 202 cm. È l’ottavo volto nuovo arrivato in sede di mercato in casa giallorossa, dopo gli accordi raggiunti con Giordano Chakir, Hamish Warden, Riccardo Pio Vinciguerra, Leonardo Marinelli, Srdan Sakovic, Andrea Lo Iacono e Matteo Fei. Romano, cresciuto nelle giovanili di Honey Sport City, Lido di Roma e Smit Roma Centro, nella stagione 19/20 disputa 11 ottime partite con la Virtus Roma nel campionato Under 18 Gold, chiudendo con una media di 18,4 (e un personal best di 26).

Successivamente debutta in C Gold con la Smit e, nella stagione successiva, realizza anche due punti in Serie A con la stessa Virtus Roma, che però abbandona il campionato a dicembre per questioni economiche. Nel 21/22 gioca in Serie B con la Pino Dragons Firenze e poi si trasferisce a Messina per disputare il campionato di C Gold con la Fortitudo: ottimi i numeri messi a segno alle dipendenze di coach Cavalieri, con l’annata chiusa con un positivo 8,5 di media (season high di 19 nel playoff proprio contro la Basket School Messina). Nelle ultime due annate gioca stabilmente in Serie B interregionale con la Scuola Basket Arezzo e realizza 306 punti complessivi.