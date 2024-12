La Basket School Messina torna alla vittoria, Yeyap: “Merito della difesa”

Nei secondi finali del recupero contro Piazza Armerina di B Interregionale palla rubata e schiacciata di Yeyap, stoppata di Tartaglia ed evitare l'overtime

MESSINA – È servito il turno infrasettimanale, nel match di recupero contro Piazza Armerina, alla Basket School Messina per scrollarsi di dosso la piccola crisi. Nelle ultime tre giornate infatti erano arrivate tre sconfitte, al PalaTracuzzi mercoledì sera la formazione di coach Sidoti è finalmente tornata a vincere. Lo ha fatto ritrovando sé stessa, dice il suo allenatore, prediligendo la fase difensiva.

In un match tutto sommato equilibrato in cui le due squadre si sono equivalse la differenza nell’ultimo minuto, quando le squadre stavano 64-66, la fanno due azioni difensive dei padroni di casa. Prima Yeyap è freddo dalla lunetta e pareggia 66-66, alla ripartenza del gioco scippa il play avversario in mezzo al campo e va a schiacciare per il sorpasso. Nei secondi finali Piazza Armerina attacca il canestro a campo aperto e ad evitare il supplementare è una prodigiosa stoppata di Tartaglia (anche top scorer degli scolari con 20 punti) quando mancano 7″ alla fine.

La Basket School Messina aggiunge due punti e si mette in pari con le partite delle avversarie del girone. Vincendo lo scontro diretto con Piazza Armerina sale a quota 14 punti in classifica, quarto posto solitario. Domenica ospita la Svincolati Milazzo in un’altra sfida di alta classifica, i mamertini infatti sono davanti a quota 18 appaiati Angri, dietro solo a Reggio Calabria a punteggio pieno a 24. Piazza Armerina che segue a 12 avrà ancora un match da recuperare il 18 dicembre contro l’Academy Catanzaro.

Le dichiarazioni post partita di Sidoti e Yeyap

Nel post gara queste le parole di coach Pippo Sidoti: “Nel finale sono state due azioni bellissime. Era normale dopo tre sconfitte che non ci fosse più tranquillità, qualche tiro sbagliato di troppo c’è stato. Però siamo tornati a difendere dopo che ci eravamo un po’ imborghesiti nelle ultime tre gare, abbiamo capito che la nostra squadra non deve segnare tanto a patto che ne prenda meno. Per questa squadra non è importante l’attacco, ma la difesa e da quella siamo ripartiti. Adesso aspettiamo il Milazzo, riordiniamo le idee e mettiamo un po’ di energie dentro. Abbiamo due partite in casa nelle prossime due giornate e cerchiamo di portare a casa quattro punti”.

Michel Yeyap, il cestista che l’ha ribaltata nell’ultimo minuto ha dichiarato: “Era una partita importante per noi dopo tre sconfitte, siamo tornati a giocare come ci ha chiesto l’allenatore con intensità e oggi abbiamo vinto con la difesa. Milazzo sarà un avversario più difficile, dobbiamo studiare i loro schemi e poi proveremo a vincere anche contro di loro che sono una squadra di alta classifica come lo era Piazza Armerina. Ringrazio il pubblico di Messina sempre presente al PalaTracuzzi, ma ringrazio anche i dirigenti e i compagni, è stata una vittoria di squadra”.

Basket School Messina – Piazza Armerina 68-66

Pippo Sidoti conferma lo starting five formato da Busco, Di Dio, Tartaglia, Diakhate e Yeyap. Inizio contratto con due palle perse dalla Basket School e il primo botta e risposta Laganà-Diakhate, con il 42 giallorosso che inchioda anche il 5-2, pareggiato dalla tripla di Labovic. Altra affondata di Yeyap, cui seguono quattro punti di Laganà per il 7-9 (già 6 punti per la talentuosa guardia ospite). La Basket School è sul pezzo, penetrazione di Busco per il pari e sorpasso di Tartaglia che poi replica anche alla tripla di Farina. Arriva il secondo fallo di Diakhate a 2’11” dalla prima sirena e Piazza Armerina tocca il +6 (19-13) con Sidoti che chiama il primo timeout: la pausa rigenera i peloritani che accorciano con la bomba di Leo Di Dio e i liberi di Tartaglia, anche se il quarto va in archivio sul 18-22 con la tripla sulla sirena di Labovic (dieci per lui nel primo quarto).

Subito un canestro di Tartaglia in backdoor a cui replica Laganà. Tecnico alla panchina di Piazza Armerina per proteste e libero convertito da Di Dio, con il gioco da tre punti di Tartaglia che vale il 24-24. Busco detta legge in difesa con due clamorose stoppate consecutive, mentre in attacco lo scatenato Tartaglia firma il sorpasso sul 26-25 e, dopo la tripla di Incremona, anche l’allungo sul 31-27: 15 per Tartaglia in questo momento della gara che subirebbe anche fallo sulla penetrazione, ma non sono di questo avviso gli arbitri che invece comminano un tecnico alla panchina di casa (segna il libero Laganà). Quattro in fila per Occhipinti da una parte e Di Dio dall’altra (35-32), con Piazza Armerina che riesce a rimettere anche il naso avanti, ma Di Dio sigla la tripla del 39-36 con cui si chiude il primo tempo.

Al rientro dall’intervallo lungo, Tartaglia pesca la bomba del 42-36, ma Minore con sei punti consecutivi riequilibra il punteggio. Minibreak interrotto da Yeyap con un gioco da tre punti per il 45-44, segnano anche Di Dio e Tartaglia da tre, ma la Siaz non molla e costringe Yeyap al secondo fallo personale (50-50 con i liberi di Luzza). Lo stesso Yeyap e il solito Tartaglia ridanno tre punti di vantaggio alla Basket School, ma in un confuso finale di quarto e, dopo il tecnico a Di Dio, Piazza Armerina sorpassa con la schiacciata di Luzza e incassa anche il terzo fallo personale di Tartaglia, con uno sfondamento su cui ci sono tanti dubbi (53-54).

Il primo canestro dell’ultimo quarto lo segna Laganà dopo quasi due minuti. Yeyap non sbaglia dalla lunetta e piazza un 2/2 cui segue la tripla del sorpasso di Diakhate (58-57), pareggiata però dal libero di Laganà per tecnico a Busco. Lo stesso Busco e Diakhate firmano due bei canestri per il 62-58, pareggiati però da Rotondo e Laganà, con Minore che firma il 63-64 dopo l’1/2 ai liberi di Busco. Si entra negli ultimi 2’30” dopo una serie di palle perse da una parte e dall’altra: fallo sul tiro da tre di Caruso a 1’51”, ma l’argentino converte un solo tiro libero, mentre sul fronte opposto non trema la mano di Laganà (64-66). Yeyap va in lunetta a 56” dalla fine e pareggia e, nel possesso successivo, anticipa Rotondo e vola in campo aperto per schiacciare il 68-66. L’attacco di Laganà si stampa sul ferro, Di Dio cattura il rimbalzo, ma Caruso sbaglia la tripla che chiuderebbe il match. Mancano 7”, Laganà vola in campo aperto e sta per piazzare il layup che manderebbe le due squadre al supplementare, ma Tartaglia inchioda una clamorosa stoppata che sigilla la vittoria della Basket School Messina.

Tabellino

Arbitri: Francesco Giunta di Ragusa e Giuseppe Catania di Barcellona Pozzo di Gotto

Parziali: 18-22, 39-36, 53-54, 68-66.

Basket School Messina: Guduric, Incremona 3, Mollica, Di Dio 14, Miaffo 3, Tartaglia 20, Caruso 1, Busco 5, Diakhate 10, Janic, Yeyap 12.

All. Sidoti.

Siaz Piazza Armerina: Farina 6, Manisi, Rotondo 2, Labovic 10, Occhipinti 4, Minore 16, Binelli, Ferrari, Laganà 22, Miljkovic, Luzza 6.

All. Patrizio.

