La campagna acquisti della Lega senza dimenticare il ponte

Oggi l'incontro a Palazzo Zanca con il sottosegretario Dugon e il senatore Germanà. Lunedì nuova iniziativa sulla grande opera

MESSINA – La consigliera Rosaria D’Arrigo passa alla Lega e ora il gruppo composto con Prima l’Italia conta di sei consiglieri. L’annuncio è arrivato questo pomeriggio a Palazzo Zanca, in occasione dell’incontro con il neo commissario regionale Lega in Sicilia Claudio Durigon, sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, reduce da un passaggio in Calabria. A fare gli onori di casa per la sua prima tappa siciliana il vicecapogruppo della Lega a Palazzo Madama Nino Germanà, il parlamentare Ars Pippo Laccoto e il sindaco di Furci Siculo Matteo Francilia, consulente del ministro Salvini.

Iniziativa sul ponte in vista

Con la Lega a Messina passano anche i consiglieri della VI Municipalità Francesco Maggio e Salvatore Scandurra. Entrambi erano stati eletti in liste dell’area politica Sicilia Vera – Basile sindaco. Al completo anche la squadra dei consiglieri comunali messinesi della Lega: Mirco Cantello, Amalia Centofanti, Giulia Restuccia, Emilia Rotondo e Giuseppe Villari, oltre alla neo consigliera D’Arrigo.

In più il senatore Germanà punta a una nuova iniziativa sul ponte sullo Stretto, lunedì prossimo, in relazione alla formazione di professionalità a Messina da impiegare per la grande opera.

“La presenza di Durigon in Sicilia e questa sua prima tappa a Messina – commenta sempre Germanà- sono l’ulteriore testimonianza dell’interesse che la Lega, con in testa il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, ha per l’Isola e per la nostra città in particolare. Sono certo che la nomina di Durigon contribuirà in maniera determinante al radicamento della Lega in Sicilia e ad accrescere il numero degli elettori del nostro partito in questa regione”.

Alle europee la capolista in Sicilia sarà l’europarlamentare ed ex commissaria Annalisa Tardino.