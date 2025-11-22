La capolista Messina Futsal in trasferta a Regalbuto

L'incontro in programma sabato al Palasport "Giovanni Paolo II" alle ore 16. Puglisi: "Essere in testa alla classifica è un premio meritato"

Il Messina Futsal affronterà oggi, sabato 22 novembre, da capolista solitaria il Regalbuto nella 6ª giornata del girone D di Serie A2 di calcio a 5. La partita, che inizierà alle ore 16, si giocherà al Palasport “Giovanni Paolo II”. La squadra giallorossa si è allenata con grande impegno durante la settimana agli ordini del tecnico Giuseppe Fiorenza, che avrà tutti i giocatori a disposizione.

“Stiamo lavorando molto e bene dalla preparazione estiva ed essere in testa alla classifica rappresenta un premio meritato – dichiara il centrale Giuseppe Puglisi -. Quest’anno le nostre ambizioni e quella dalla società sono aumentate e le quattro vittorie in cinque partite rappresentano un segnale forte sulle nostre intenzioni”. In merito al prossimo impegno. “Ci tocca ora un’insidiosa sfida in trasferta, poiché troveremo un’avversaria in salute. Dovremo mantenere alta la concentrazione, già nei primi minuti, per conquistare un risultato positivo”. Arbitreranno il match i signori Umberto Mancaniello di Nola e Letizia Fabiola Macca di Imola (cronometrista Sebastiano Granata di Acireale).

Classifica serie A2 girone D. Messina Futsal 12; Gear Piazza Armerina 10; Mazara 2020, Junior Domitia e Marsala 2012 9; Roma 3Z History e Regalbuto 6; Blingink Soverato, Città di Acri e Eur 4.