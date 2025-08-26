 La carcassa di un cane in una valigia a Contesse, "gesto vergognoso"

La carcassa di un cane in una valigia a Contesse, “gesto vergognoso”

martedì 26 Agosto 2025 - 12:30

La segnalazione Whatsapp al nostro giornale, Messina Servizi ha rimosso l'animale ma un cittadino chiede di individuare gli eventuali colpevoli

MESSINA – Una scena raccapricciante quella che hanno visto diversi cittadini di Villaggio Unrra che nei giorni scorsi hanno convissuto con la carcassa di una cane abbandonata sotto il ponte della ferrovia a Contesse e buttato dentro una valigia. L’animale, dopo le varie segnalazioni, questa mattina è stato rimosso da Messina Servizi Bene Comune, sollecitata dai Vigili Urbani che in precedenza erano intervenuti sul posto per controllare se l’animale avesse o meno il microchip.

Appurato che l’animale fosse randagio hanno così contattato la partecipata per la rimozione ma il cittadino che ha segnalato l’accaduto non ci sta a chiuderla così: “Crediamo che il cane sia stato ucciso con un colpo alla testa – racconta – Vorrei che qualcuno avesse il potere di visionare le telecamere esistenti sotto il ponte e che registrano gli incivili i quali spesso buttano la spazzatura. Vorrei si denunciasse questo gesto vergognoso, magari risalendo ai responsabili”.

Un commento

  1. sera 26 Agosto 2025 15:16

    Come definire chi ha fatto un gesto simile? Feccia umana è dire poco. Spero nel Karma !

    
    
    

