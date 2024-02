Un po' di tempestività in più nella raccolta non guasterebbe

Segnalazioni WhatsApp al 366.8726275: “Via Andrea di Anfuso: si ringrazia per l’educazione dei possessori di cani. Non si può dire lo stesso di chi invece non ottempera a ciò per cui è pagato”.

Di sicuro, i cittadini devono evitare di gettare nel contenitore sacchetti impropri, bloccando la cassetta. Altrettanto necessario è che il servizio venga svolto con costanza, per evitare l’accumulo a terra.

