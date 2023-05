La Cgil Messina: "Ad Acate e a Portella della Ginestra contro le ingiustizie sociali" - Tempostretto

Pietro Patti, segretario della Cgil Messina: "Un primo maggio nel segno del diritto al lavoro e dei valori sanciti dalla Costituzone"

La Cgil Messina per la festa del lavoro. Sottolinea il segretario generale della Cgil Messina Pietro Patti (nella foto): “Un primo maggio contro le ingiustizie sociali. Saremo alle due grandi manifestazioni che si terranno in Sicilia ad Acate e a Portella della Ginestra, per rimarcare quei valori sanciti dalla Costituzione, per il lavoro, la dignità nel lavoro, contro lo sfruttamento, per la giustizia sociale e i diritti”.

Evidenzia il segretario generale: “Partecipiamo alle iniziative a Portella della Ginestra e a quella organizzata nel Comune ragusano dalla Cgil e da altre associazioni tra cui Libera per riaccendere i riflettori sulla vicenda del giovane ivoriano scomparso nel nulla e sulle criticità delle condizioni di lavoro. Un Primo maggio di lotta, contro le ingiustizie, per riaffermare l’impegno contro la mafia, per rivendicare lo sviluppo e il lavoro nei nostri territori. Anche questo Primo maggio ci ricorda come la questione occupazione, il miglioramento delle condizioni del mondo del lavoro, l’aumento dei salari, il superamento

del lavoro precario siano fondamentali per le prospettive, da garantire soprattutto ai giovani”.

Articoli correlati