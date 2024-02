La Cocuzza Basket Milazzo torna alla vittoria contro gli Stingers

Successo in serie C unica per i mamertini

MILAZZO – La Peppino Cocuzza Basket Milazzo ha coronato una prestazione entusiasmante davanti al proprio pubblico, riportando una vittoria tanto attesa contro gli Stingers Reggio Calabria al PalaCocuzza. L’incontro ha visto entrambe le squadre contendersi ogni possesso con grande intensità sin dall’inizio. Il coach Romeo ha schierato una formazione determinata composta da De Gaetano, Miraglia, Vukobrat, Samardzic e Collier Broms, i quali hanno subito mostrato il loro spirito combattivo.

Questa vittoria è stata un momento cruciale per la squadra, che ha dimostrato la propria resilienza e determinazione nel ritrovare il successo. Ora, l’attenzione si sposta sulla prossima sfida in trasferta contro Savio a Messina, dove la Peppino Cocuzza / Basket Milazzo cercherà di confermare il proprio momento positivo e continuare la scalata in classifica.

Cocuzza Basket Milazzo – Stingers Reggio Calabria 85-73

Nei primi minuti, i giocatori di casa hanno impresso un ritmo incalzante, mettendo a segno una serie di canestri che li hanno portati a un vantaggio iniziale. Tuttavia, gli Stingers non si sono arresi facilmente e hanno risposto con una precisione letale dall’arco, mantenendo il punteggio in bilico. Al termine del primo quarto, la Peppino Cocuzza / Basket Milazzo ha mantenuto una vantaggiosa posizione con il punteggio di 26-16. Nel secondo quarto, gli Stingers hanno tentato una reazione, sfruttando le distrazioni difensive dei padroni di casa e capitalizzando le opportunità offerte. Nonostante ciò, la Peppino Cocuzza / Basket Milazzo è riuscita a conservare il proprio margine di vantaggio, portando il punteggio a 42-29 all’intervallo.

Il terzo quarto ha visto una vigorosa ripresa degli Stingers, guidati dal dinamico Smorto, che ha messo in difficoltà la difesa locale. Tuttavia, grazie a un timeout strategico chiamato da coach Romeo, i giocatori della Peppino Cocuzza / Basket Milazzo hanno ritrovato la propria concentrazione e sono riusciti a riprendere il controllo del gioco, allungando nuovamente il distacco. Nell’ultimo quarto, i padroni di casa hanno mostrato una determinazione implacabile, guidati dall’ispirato Santiago Nesman, il quale ha catalizzato l’attacco e facilitato le azioni dei compagni. Nonostante gli sforzi degli Stingers nel tentativo di una rimonta, la Peppino Cocuzza / Basket Milazzo ha mantenuto la calma e la lucidità, chiudendo la partita con una vittoria convincente per 85-73.

Risultati 17ª giornata Serie C Unica

Alfa Catania – Dierre 78-59

Cocuzza Milazzo – Stinger 85-73

Gravina – Marsala 80-70

Svincolati Academy – Domenico Savio 76-53

Gela – Academy Catanzaro 78-73

Comiso – Giarre 87-62

Invicta – Cus Palermo 68-59