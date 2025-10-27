 La Commissione sulle Periferie a Messina. "Sul risanamento importanti interventi in corso"

Redazione

lunedì 27 Ottobre 2025 - 13:04

Lo dice il presidente Battilocchio dopo gli incontri al Municipio. Nel pomeriggio sopralluogo in baraccopoli

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie ha completato stamattina, la prima parte della sua missione a Messina. La delegazione di deputati, presieduta dal deputato Alessandro Battilocchio (FI), ha tenuto una serie di incontri istituzionali al Comune e in Prefettura, come previsto dal programma.

Il risanamento

“La proroga dei poteri speciali per il risanamento non è competenza della nostra commissione parlamentare d’inchiesta – ha detto Battilocchio al termine dei colloqui mattutini – ma siamo qui per raccogliere informazioni e dati, per parlare delle pratiche portate avanti, avremo un quadro complessivo che metteremo a disposizione del parlamento per i successivi interventi legislativi”.

Valutazione sugli interventi in corso

Sulle attività di sbaraccamento e di riqualificazione urbana in corso a Messina, il presidente ha espresso una valutazione positiva in attesa del sopralluogo del pomeriggio: “Mi sembra che ci siano interventi importanti in corso, è stata data massima attenzione a questo problema negli ultimi anni, oggi verificheremo alcune cose insieme ai nostri interlocutori istituzionali”.

Programma del Pomeriggio

La Commissione proseguirà i lavori nel pomeriggio. Alle 16:30, la delegazione si sposterà per una serie di sopralluoghi che inizieranno con alcune baraccopoli e proseguiranno in aree marginali.

