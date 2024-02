La Dc di Cuffaro a Messina: “I diritti dei lavoratori socialmente utili”

Venerdì 1 marzo a Palazzo Zanca intervento dei vertici del partito

MESSINA – Iniziativa della Democrazia cristiana a Messina sul tema del lavoro. Si svolgerà venerdì 1 marzo, dalle 16, presso il salone delle Bandiere del Comune di Messina un convegno dal titolo: “Dall’art.1 della Costituzione, l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro” all’art. 10 della legge regionale 16.1.2024, n.1 “Assunzioni lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili”.

Nel convegno della Dc di Totò Cuffaro verranno affrontate le tematiche relative al lavoro e in particolare alla necessità di avviare un percorso per avere riconosciuti i contributi previdenziali ai soggetti Lsu/Asu nei periodi di attività lavorativa prestati presso l’ente pubblico ma non ancora riconosciuti, prima della loro stabilizzazione.

Saranno presenti molti delle lavoratrici e lavoratori interessati al tema, oltre i massimi vertici del partito: il segretario nazionale Cuffaro, il presidente del partito Renato Grassi, il segretario regionale Stefano Cirillo, gli assessori regionali alla Famiglia, Pari opportunità e Lavoro Nuccia Albano e agli Enti locali Andrea Messina.

Saranno pure presenti l’europarlamentare Francesca Donato, il deputato regionale Ignazio Abbate, il

consigliere comunale Giovanni Caruso e Rosalia Schirò, già segretaria comunale del partito. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Messina Federico Basile, modererà i lavori Giuseppe Previti, componente della Direzione nazionale del partito.