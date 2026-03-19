 La Dc: "Sempre e per sempre con il centrodestra e per Scurria"

La Dc: “Sempre e per sempre con il centrodestra e per Scurria”

Marco Olivieri

La Dc: “Sempre e per sempre con il centrodestra e per Scurria”

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giovedì 19 Marzo 2026 - 07:09

Il Comitato comunale della Democrazia cristiana di Messina non rompe con la coalizione. Anche il consigliere Caruso rimarrà o andrà nelle liste per Basile?

MESSINA – “Il Comitato comunale della Dc, alla presenza anche di componenti della Direzione nazionale e regionale si è riunito e ha ribadito il sostegno a Marcello Scurria. In piena sintonia con quanto già deliberato dal commissario regionale della stessa Democrazia Cristiana, il Comitato di Messina ribadisce il pieno e incondizionato sostegno al candidato sindaco, espresso dalla coalizione di appartenenza del centrodestra”. Poche righe, scritte dalla segretaria Rosalia Schirò, per rivendicare l’appartenenza democristiana all’area del centrodestra. Il tutto quando i rumors parlano di un possibile inserimento di una parte della Dc, con in primo piano il consigliere Giovanni Caruso, nelle liste deluchiane per Basile sindaco, provocando l’ira del vicesegretario ed ex presidente del Consiglio comunale Pippo Previti.

In ogni caso, il rebus sarà chiarito presto, mentre Cateno De Luca annuncia nuovi arrivi dal fronte del centrodestra. La Dc intanto annuncia che sta valutando “le proposte di candidatura ai Consigli circoscrizionali e al Consiglio, operando in sintonia con i valori dettate dai fondatori quali pace, libertà, uguaglianza, giustizia e solidarietà. Il Comitato permanentemente riunito rimane a disposizione dei candidati e dell’intera coalizione”.
Insomma, il matrimonio con il centrodestra non è in discussione per una Dc scossa dal caso Cuffaro ma intenzionata a continuare il percorso politico a livello regionale e cittadino.

L’immagine è di repertorio.

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3 commenti

  1. SereL 19 Marzo 2026 07:30

    Beh peccato, perché l’idea di un “infiltrato”, che una volta vinte le elezioni passasse all’opposizione, sarebbe una “giocata pazzescaaaa”.

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  2. nunme 19 Marzo 2026 08:29

    A destra stanno messi proprio bene.

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  3. Peppe 19 Marzo 2026 09:02

    Questa non è la DC, ormai la balena bianca è e deve rimanere nei musei, democratica, inclusiva libera ora non assomiglia per niente ai principi di De Gasperi e dei padri fondatori, sempre e per sempre ANTIFASCISTA.

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