“La Deriva”, il romanzo di Graziano Delorda, punta al Premio Campiello 2026

L'autore sarà sabato all'Officina del Sole per presentare l'opera, edita da Fox & Sparrows Edizione e pubblicato lo scorso ottobre 2025

MESSINA – Il romanzo di Graziano Delorda, “La Deriva“, punta al Premio Campiello 2026. Lo ha annunciato lo stesso autore sulla pagina dedicata all’opera sui social. Lo scorso 22 gennaio ha scritto: “Ebbene sì, pubblicato nell’ottobre del 2025, siamo stati selezionati per il PREMIO CAMPIELLO 2026”. Poi un ringraziamento alla casa editrice Fox & Sparrows Edizioni nel 2025, che ha pubblicato il romanzo lo scorso ottobre.

Delorda sarà ospite dell’Officina del Sole il prossimo 14 febbraio nella sede di via Giacomo Venezian, 15. Alle 18.30 l’autore dialogherà con i membri dell’associazione e il pubblico per un “appuntamento dedicato alla letteratura, alle emozioni e alla forza delle storie che sanno attraversare l’animo umano, raccontando fragilità, memoria e trasformazione”.

Il libro “La Deriva”

“La Deriva” è un intenso viaggio narrativo che si muove tra estati d’infanzia, ricordi struggenti e una vita che progressivamente si lascia trascinare verso territori interiori fatti di colpe, ossessioni e perdita delle certezze. Un romanzo che cattura e scuote il lettore, accompagnandolo oltre i confini dell’innocenza, in un percorso emotivo profondo e autentico.

Chi è Graziano Delorda

Graziano Delorda, messinese, scrive dagli anni ’90 collaborando con fanzine, siti letterari, teatro e musica. Con una produzione eterogenea e intensa, torna oggi con un’opera matura che esplora il lato oscuro delle relazioni e del crescere, confermando una voce narrativa originale e potente nel panorama contemporaneo.