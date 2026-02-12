Messina. Raffiche di vento, cancello crolla su auto in sosta

L'intervento dei vigili del fuoco a Pistunina per mettere in sicurezza l'area

I Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti oggi, alle ore 14:40 in via Giorgio La Pira, presso il palazzo delle Poste di Pistunina, per la rimozione di un cancello che, a causa delle forti raffiche di vento, era crollato su alcune autovetture in sosta.

Non si sono registrate conseguenze nei confronti di persone. L’intervento, effettuato dalla squadra 1A intervenuta con APS, pick-up attrezzato e autogru, si è concluso alle ore 15:45 dopo aver provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata.

