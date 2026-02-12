Reggio. Venerdì allerta arancione, le scuole rimarranno chiuse

Chiusi anche parchi e giardini. Divieto di commercio itinerante sulle aree pubbliche. Stop anche ai mercati

REGGIO CALABRIA – Alla luce del protrarsi dell’allerta meteo di livello arancione anche per l’intera giornata di domani (venerdì 13 febbraio 2026), il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia ha prorogato le misure a tutela della pubblica incolumità adottate con apposite ordinanze contingibili e urgenti.

In particolare è stata disposta, per venerdì 13 febbraio 2026, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale.

Restano inoltre sospese tutte le attività di commercio itinerante su area pubblica, tutte le attività mercatali che si svolgono presso i mercati rionali del Comune di Reggio Calabria nelle località Pellaro, Catona, Gallico, Archi, Tito Minniti e Botteghelle, nonché tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande presso chioschi e gazebo. Agli esercenti le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande è raccomandato, sino a cessata emergenza, di provvedere alla messa in sicurezza degli arredi prospicienti le proprie attività commerciali: quali tavoli, sedie e suppellettili vari; per evitare che possano arrecare danno all’incolumità di cose e persone.

Divieto di accesso a parchi e giardini

Con ulteriore ordinanza sindacale è stato disposto, fino a cessata emergenza, il divieto di accesso a parchi e giardini non dotati di recinzioni e cancelli, il divieto di utilizzo di piste ciclabili e percorsi pedonali alberati, il divieto di sosta pedonale in tutti i luoghi pubblici con presenza di alberature, l’obbligo di assicurare tutti gli oggetti lasciati in zone esposte che, cadendo, possano arrecare danno all’incolumità delle persone, quali vasi o oggetti posizionati su davanzali o balconi, antenne, rivestimenti di tetti provvisori, tende, tendoni o ombrelloni all’esterno.

Restano inoltre chiusi per la giornata del 13 febbraio 2026 i cimiteri comunali e i parchi pubblici dotati di recinzioni e cancelli, in particolare Villa Comunale “Umberto I”, Parco “Federica Cacozza” e Parco delle Vittorie.

Le prescrizioni contenute nelle ordinanze sono immediatamente efficaci. Il Comune, attraverso il Servizio di Protezione Civile comunale e la Polizia Locale, monitora costantemente l’evolversi della situazione; per segnalazioni o emergenze è attivo 24 ore su 24 il numero unico 112.