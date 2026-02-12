Bufera sulla costa tirrenica: l’Anas chiude un tratto della SS113

A causa del forte vento sono state chiuse le gallerie Calavà I e Calavà lungo la "Settentrionale Sicula" a Gioiosa Marea

Come previsto nei giorni scorsi, una bufera di ponente e maestrale si è abbattuta sulla costa tirrenica del Messinese. Una situazione, quella del meteo, in costante evoluzione anche a livello locale, con la chiusura delle scuole prevista per domani, venerdì 13 febbraio. Intanto a causa del forte vento l’Anas ha deciso di chiudere precauzionalmente le gallerie Calavà I e Calavà II, lungo la strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, fra i km 83,700 e 85,800, a Gioiosa Marea. La viabilità alternativa prevede l’utilizzo della strada provinciale 133 e dell’autostrada A20.