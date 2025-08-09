 La festa dell'unità del Partito Democratico a Messina in ottobre

La festa dell’unità del Partito Democratico a Messina in ottobre

Redazione

La festa dell’unità del Partito Democratico a Messina in ottobre

sabato 09 Agosto 2025 - 12:45

Nei giorni 3, 4 e 5 dibattiti e approfondimenti per trattare diversi temi sia a livello provinciale che regionale

MESSINA – Un mese e poco più di incontri, dibattiti e approfondimenti sulla Sicilia organizzati dal Partito Democratico. Il partito spiega come si procederà nelle feste dell’unità, dove si parlare di “quello che non va ma anche sulle proposte fondamentali per la crescita e lo sviluppo di una regione troppo spesso dimenticata dal governo nazionale e trascurata dall’esecutivo regionale”. 

Questo il filo rosso che legherà le iniziative delle Feste dell’unità provinciali che si snoderanno per tutto il mese di settembre e per la prima settimana di ottobre, e che culmineranno con la Festa regionale dell’Unità regionale, che si svolgerà a Catania in una data ancora da definire, alla presenza della segretaria nazionale Elly Schlein. Mentre a Messina il Pd affronterà i vari temi dal 3 al 5 ottobre.

Si discuterà, tra le altre cose, di sanità, trasporti, infrastrutture, legalità e contrasto alla criminalità organizzata, lavoro, politiche sociali, siccità, dei comuni in dissesto, con la partecipazione di esponenti della segreteria nazionale, parlamentari nazionali siciliani e regionali, amministratori locali e militanti provenienti da realtà piccole e grandi della Sicilia.

Il calendario delle feste dell’unità provinciali

Questo il calendario (suscettibile di aggiornamenti e variazioni):
– Agrigento, 27-28 settembre;
– Caltanissetta, 6-7 settembre  a Serradifalco;
– Enna, 19-20-21 settembre;
– Messina 3-4-5 ottobre; 
– Palermo 25-26-27-28 settembre (Villa Filippina);
– Ragusa: dal 18 al 28 settembre, festa diffusa in vari comuni della provincia. Avvio a Comiso sul tema “ Insieme per la pace”;
– Siracusa: iniziativa sull’Ambiente il 6 e 7 settembre ad Augusta; Festa provinciale il 19-20-21 a Rosolini:
– Trapani 3-4-5 ottobre.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Il ponte tra rischio penali, certezze a destra e incubi a sinistra
Bonus parrucche per le donne siciliane: come ottenerlo
A Camaro è “rinata” Piazza Fazio: è dedicata a Mata e Grifone
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED