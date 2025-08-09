La festa dell’unità del Partito Democratico a Messina in ottobre

Nei giorni 3, 4 e 5 dibattiti e approfondimenti per trattare diversi temi sia a livello provinciale che regionale

MESSINA – Un mese e poco più di incontri, dibattiti e approfondimenti sulla Sicilia organizzati dal Partito Democratico. Il partito spiega come si procederà nelle feste dell’unità, dove si parlare di “quello che non va ma anche sulle proposte fondamentali per la crescita e lo sviluppo di una regione troppo spesso dimenticata dal governo nazionale e trascurata dall’esecutivo regionale”.

Questo il filo rosso che legherà le iniziative delle Feste dell’unità provinciali che si snoderanno per tutto il mese di settembre e per la prima settimana di ottobre, e che culmineranno con la Festa regionale dell’Unità regionale, che si svolgerà a Catania in una data ancora da definire, alla presenza della segretaria nazionale Elly Schlein. Mentre a Messina il Pd affronterà i vari temi dal 3 al 5 ottobre.

Si discuterà, tra le altre cose, di sanità, trasporti, infrastrutture, legalità e contrasto alla criminalità organizzata, lavoro, politiche sociali, siccità, dei comuni in dissesto, con la partecipazione di esponenti della segreteria nazionale, parlamentari nazionali siciliani e regionali, amministratori locali e militanti provenienti da realtà piccole e grandi della Sicilia.

Il calendario delle feste dell’unità provinciali

Questo il calendario (suscettibile di aggiornamenti e variazioni):

– Agrigento, 27-28 settembre;

– Caltanissetta, 6-7 settembre a Serradifalco;

– Enna, 19-20-21 settembre;

– Messina 3-4-5 ottobre;

– Palermo 25-26-27-28 settembre (Villa Filippina);

– Ragusa: dal 18 al 28 settembre, festa diffusa in vari comuni della provincia. Avvio a Comiso sul tema “ Insieme per la pace”;

– Siracusa: iniziativa sull’Ambiente il 6 e 7 settembre ad Augusta; Festa provinciale il 19-20-21 a Rosolini:

– Trapani 3-4-5 ottobre.