“La fiction in onda mentre Stromboli patisce ancora i danni dell’incendio”

L'intervento della senatrice Dafne Musolino. Stasera la prima puntata

La fiction della discordia. Stasera è in programma “Sempre al tuo fianco” e interviene la senatrice Dafne Musolino, di Italia Viva. Ecco il suo pensiero: “Rai Uno si appresta a mettere in onda la fiction che continua a costare cara agli abitanti di Stromboli. È notizia di ieri dell’ennesima colata di fango e pietre nell’abitato dell’isola, venuta giù proprio dalle aree colpite dall’incendio del maggio 2022. Una situazione di emergenza paradossale dato che, se da una lato la Rai ha voltato le spalle ai residenti, dall’altro, nonostante i finanziamenti stanziati per i danni subiti nel 2022, i vincoli imposti dalla Riserva naturale orientata non consentiranno di mettere in sicurezza le zone colpite prima di anni”.

E ancora: “È necessario prevedere una deroga e consentire i lavori prima che il maltempo arrechi nuovi danni a una popolazione giustamente arrabbiata, ignorata e alla quale va tutta la mia solidarietà”.

L’incendio a Stromboli

È il 25 maggio 2022 quando un incendio divampa mentre si gira una fiction con Ambra Angiolini. Oltre alle proteste del presidente della Regione siciliana Renato Schifani, così si è espressa Federalberghi, con dichiarazioni di Cristian Del Bono all’Ansa: “Questa serie, dedicata alla Protezione civile, è nota per aver causato un pericoloso incendio che devastò ettari dell’isola e predispose il terreno per la disastrosa alluvione che ricoprì Stromboli di fango nell’agosto successivo. I danni ambientali sono ancora evidenti, tanto che sono stati stanziati oltre 16 milioni di euro per il ripristino e per ridurre le possibilità di future calamità”.





