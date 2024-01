La Jsl Women in trasferta a Palermo nel primo turno di Coppa Italia

Primo match del triangolare in Eccellenza femminile per la Jsl Women. Cicirello: "Avversarie attrezzate, strutturate e forti"

BROLO – La Junior Sport Lab Women è pronta per disputare la seconda fase della Coppa Italia regionale di calcio femminile, che prevede come semifinali due triangolari. La squadra neroverde, qualificata alla “Poule A” del campionato di Eccellenza, affronterà oggi (sabato 20 gennaio, ndr) in trasferta il Palermo; la partita inizierà alle ore 17. L’altra rivale è il Marsala, che sarà, quindi, spettatrice interessata di questo match, mentre Siracusa, Ssd Unime e CR Scicli sono state inserite nell’altro mini girone a tre.

Cicirello: “Posso dare un contributo maggiore”

“Sfideremo avversarie attrezzate, strutturate e forti – ha dichiarato, in settimana, l’attaccante Ylenia Cicirello –. Nelle ultime due partite contro di loro siamo uscite sconfitte e ciò rappresenterà una motivazione in più per dimostrare quanto realmente valiamo”. Come giudichi la vostra prima parte della stagione? “Abbiamo messo in mostra le nostre capacità, però non del tutto. Da ora in poi dovrà essere un’altra storia e daremo il massimo fino al termine dell’annata agonistica”.

Hai realizzato 14 gol, che rappresenta un buon bottino, in cosa credi di essere migliorata? “In particolare, dal punto di vista mentale, ma, nonostante le reti fatte, non sono completamente soddisfatta del mio rendimento. Potevo e dovevo fare meglio, ma c’è ancora del tempo per dare un contributo maggiore per centrare gli obiettivi che ci siamo prefissate”. L’incontro Palermo-Jsl Women verrà arbitrato dal signor Francesco Guzzardo di Palermo.

