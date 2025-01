La Jsl Women si qualifica alla Poule Promozione con una giornata d’anticipo

Nel penultimo turno le neroverdi hanno espugnato Vittoria per 3 a 2, sabato sfida al comunale di Brolo contro lo Scicli

Applausi meritati per la Junior Sport Lab Women, che ha conquistato con una giornata d’anticipo la qualificazione alla “Poule Promozione” del campionato regionale di Eccellenza di calcio femminile. Nel penultimo turno della regular season, la squadra neroverde si è imposta per 3 a 2 sul campo del Vittoria grazie ai gol di Federica Tardera, autrice di una doppietta, e Micaela Talquenca, balzando, così, al comando del girone B con 20 punti all’attivo. Sabato 11 gennaio è in programma con inizio alle ore 18.30, al comunale di Brolo, il match conclusivo contro lo Scicli.

“C’è stata sicuramente una crescita costante, ma è cambiato, soprattutto, l’atteggiamento delle ragazze – il tecnico Carmelo Emanuele commenta, così, i brillanti risultati ottenuti -. Nel girone d’andata, abbiamo affrontato qualche partita con paura, probabilmente anche perché il gruppo ha un’età media bassa. Nel ritorno, c’è stato lo step richiesto per evitare rischi e, così, siamo passati dal quarto posto all’ottenimento tranquillo della qualificazione. Mi aspettavo questa evoluzione, conferma che stiamo lavorando bene. In allenamento vedo l’applicazione e l’impegno delle giocatrici. Adesso dobbiamo trovare un obiettivo nuovo, alzare l’asticella delle ambizioni per giocarci tutte le prossime gare alla pari con le avversarie, che saranno le più forti della categoria”.

La Jsl Women si è assicurata, intanto, la partecipazione all’ambita finale regionale Under 17: “Arrivarci è motivo di grande soddisfazione per la società, che ha creduto nel progetto pure nei momenti complicati di inizio stagione. Affronteremo il blasonato Palermo – conclude Emanuele – e, al di là di come andrà la gara, per noi è già un successo”.

Classifica Eccellenza (girone B): JSL Women 20; SSD Unime 18; Alpha Sport San Gregorio 15; Scicli 14; Vittoria 9; Vivi Don Bosco 0.