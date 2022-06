La Junior Sport Lab Women chiude la stagione con due successi - Tempostretto

La squadra neroverde ha vinto il titolo provinciale di calcio a 5 e si è aggiudicata il triangolare conclusivo della seconda fase regionale del campionato di calcio a 9

BROLO – La lunga stagione agonistica della Junior Sport Lab è terminata nel migliore dei modi. La Jsl Women Under 15 ha vinto il titolo provinciale di calcio a 5 e si è aggiudicata il triangolare conclusivo della seconda fase regionale del campionato di calcio a 9. Il sipario sull’annata agonistica “rosa” è calato, infine, in modo gioioso con una serata di festa, che si è svolta al Triskele Beach Club di Brolo.

Per quanto riguarda il futsal, la squadra neroverde, che aveva primeggiato nella regular season, ha battuto in finale la Vivi Don Bosco con il punteggio di 3-0 grazie ai gol di Francesca Di Leo, Brunilde Anastasi e Chiara Venuto. Doppio successo, invece, a Palermo nel calcio a 9 con le giovani tirreniche che si sono imposte sulle coetanee di Cus Palermo per 6-0 (marcatrici Di Leo 3, Jacqueline Bilardi e Anastasi) e Marsala (4-0 con reti di Evelyn Ferrarotto, Venuto, Di Leo e Anastasi). In tre entusiasmanti partite, la JSL è andata, quindi, ben 13 volte a segno, mantenendo la porta inviolata.

“Le ragazze sono state davvero brave – dichiara soddisfatto il responsabile tecnico Marco Palmeri – e le vittorie ottenute gratificano la società, che è orgogliosa di loro, e coronano un eccellente percorso, che ci ha visti centrare ben cinque finali in altrettante categorie sia maschili che femminili. Il nostro vivaio è ormai una realtà di alto livello in ambito siciliano. Abbiamo raggiunto degli importanti traguardi, ma di certo non vogliamo fermarci qui e siamo già operativi per ripartire di slancio con tante idee e progetti da sviluppare”.

Articoli correlati