La “lady chef” Carlotta Andreacchio vince l’Arcimboldo d’oro

A rappresentare Messina anche il maestro gelatiere Giuseppe Arena, che ha riconfermato la sua presenza con 3 pennelli nella guida del magazine online

MESSINA – Carlotta Andreacchio, “lady chef” messinese, ha conquistato l’Arcimboldo d’Oro entrando con 2 pennelli nella guida del magazine online. La rivista, che prende il suo nome dal pittore Giuseppe Arcimboldo, premia ogni anno gli artisti del gusto che si sono distinti per il loro lavoro. Andreacchio, patron de La Trattoria del Marinaio a Galati Marina, è stata premiata il 28 aprile durante l’evento svolto a Lettere, in provincia di Napoli. E con lei anche un altro messinese. Si tratta del maestro gelatiere Giuseppe Arena.

Per lui, però, si è trattato di una riconferma: Arena è già presente nella guida con 3 pennelli, il massimo riconoscimento, e ha vinto l’Arcimboldo d’oro. Dopo aver ritirato il premio che esporrà nel suo ristorante, la lady chef messinese con un pizzico di emozione ha affermato: “Ho ricevuto un riconoscimento straordinario. È per me motivo di immenso orgoglio ricevere, alla mia prima partecipazione, questo premio che rappresenta il frutto di anni di impegno, ambizione e sacrificio. Ogni giorno metto tutta me stessa in quello che faccio, e sapere che questo viene riconosciuto mi riempie di gratitudine e di emozione”.

Andreacchio oltre che chef è anche docente al Cirs di Messina, membro del direttivo dell’Associazione provinciale cuochi Messina e delegata per Messina del comparto Lady chef della Federazione Italiana Cuochi. Ha dedicato il premio alla famiglia: “Voglio ringraziare la mia famiglia che mi sostiene da sempre e i miei collaboratori, senza i quali non potrei raggiungere questi traguardi. Un grazie anche a tutti i clienti che da 12 anni credono nel mio lavoro e continuano a supportarmi con il loro affetto e la loro fiducia. Questo risultato mi spinge a guardare avanti con ancora più determinazione e a continuare a crescere nel nome della passione e della qualità”.

Soddisfatto per la riconferma anche Giuseppe Arena che ha ringraziato la testata online per il riconoscimento che premia la dedizione che mette ogni giorno nel suo lavoro di appassionato gelatiere.