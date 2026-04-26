Nuova Igea Virtus-Acr Messina, Feola: “Abbiamo dimostrato che siamo vivi”

Dalla sala stampa del "D'Alcontres-Barone" i due allenatori Feola e Marra commentano la partita e il finale di stagione

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Pareggio tra le due formazioni peloritane nel derby. Così i due allenatori nel post partita della sfida terminata 1-1, reti di Zucco pareggiata da Cicirello su calcio d’angolo.

Vincenzo Feola, allenatore Acr Messina: “Oggi è stato l’emblema dell’annata, quando io dicevo che vengono condizionati dagli episodi dipende se è positivo o negativo. Oggi avevamo due assenze, poi si sono fatti male Bosia, Roseti e Clemente. Penso già ai playout e forse giocare fuori e quindi non avere i due risultati su tre magari ti aiuta. Noi abbiamo giocato contro una squadra che se non viene penalizzata si gioca il campionato fino in fondo, abbiamo giocato contro una squadra importante. Oggi si sono giocati la partita per vincerla come giusto che sia. Noi la potevamo vincere ma la potevamo anche perdere, i ragazzi hanno dimostrato grande voglia e attaccamento. Non abbiamo avuto manco la possibilità di fare tanti cambi, volevo togliere Oliviero ma non avevo Maisano, Werner aveva i crampi, Bombaci non giocava da tanto, Zucco si è fatto male. Oggi come anche in altre partite abbiamo dimostrato che siamo vivi.

pochi gol? È la nostra mancanza. Oggi la nostra difficoltà è questa, creiamo tanto ma non facciamo gol. C’è rammarico ma quelle palle inattive che abbiamo non le sfruttiamo, è un copione che si ripete e spero che nella partita decisiva e importante quel pizzico di buona sorte ci sarà. Noi a differenza dell’Igea abbiamo abbiamo un peso in più perché rincorriamo a loro se vincevano o pareggiavano cambiava poco. Ripeto la squadra è viva, ci sta e dobbiamo recuperare energie. Speravamo di vincere per fare un passo in avanti ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Non mi preoccupano le notizie dalla procura, ma sono curioso della procura federale su intercettazioni, chat sequestrati, dirigenti indagati, aspetto quelli non sul tesseramento del Messina. Aspetto i fatti sulle cinque squadre indagate. L’episodio del gol unico che rimprovero ai ragazzi, stessa situazione che ci è capitata contro il Ragusa, non possiamo tornare indietro ma pensiamo alla partita di domenica e al playout”.

Salvatore Marra, allenatore Nuova Igea Virtus: “Sapevamo la difficoltà della partita di oggi, affrontavamo una squadra che sul campo ha tanti punti e per la penalizzazione si trova a giocare la salvezza all’ultima giornata o ai playout. Gli auguriamo tutto il bene ma noi volevamo chiudere in bellezza in casa. Questa squadra doveva rappresentare questa gente, avere un senso di appartenenza e ci siamo riusciti. La squadra ha sempre dato tutto onorando la maglia. Volevamo vincere per ringraziarli”.