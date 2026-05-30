“La Lettera in bicicletta”: torna l’appuntamento di Fiab Messina ciclabile

Pedalata in città il 3 giugno, giorno della Madonna della Lettera ma anche Giornata mondiale della bici

MESSINA – Fiab Messina Ciclabile rinnova anche quest’anno l’appuntamento con “La Lettera in Bicicletta”, manifestazione giunta alla sua terza edizione e in programma mercoledì 3 giugno, in concomitanza con la festività cittadina dedicata alla Madonna della Lettera e con la Giornata Mondiale della Bicicletta. L’appuntamento è alle ore 9.15 in Strada San Giacomo. La partenza della pedalata è prevista alle ore 10.00, con rientro in Piazza Duomo intorno alle 11.30. La partecipazione è libera e gratuita.

Fiab Messina: “Coincidenza significativa”

“Per noi ciclisti messinesi è una coincidenza particolarmente significativa – afferma Mary Graziano, vicepresidente dell’associazione –. Non potremmo immaginare un modo migliore per rendere omaggio alla nostra città se non attraverso una pedalata collettiva, dal ritmo rilassato e accessibile a tutte e tutti, lungo un percorso pianeggiante pensato proprio per favorire la partecipazione”. Dopo il successo delle prime due edizioni, la manifestazione si arricchisce quest’anno di nuove iniziative e significati simbolici.

“La prima novità – prosegue la rappresentante Fiab – riguarda la partenza, proprio in occasione della manifestazione, di un lungo viaggio in bicicletta verso Varanasi, in India, che vedrà protagonisti Franco e Federico, due cicloviaggiatori, uno dei quali socio di FIAB Messina Ciclabile. Il loro itinerario sosterrà il progetto ‘Terra Comune’, finalizzato alla raccolta di fondi per la realizzazione di una struttura assistenziale in Toscana”.

Una tappa anche allo Zir

La manifestazione estenderà inoltre il proprio percorso anche alla zona sud della città, con una tappa prevista presso la ZIR – Zona Industriale Regionale – dove si unirà al gruppo una rappresentanza di lavoratrici e lavoratori di una delle aziende presenti nell’area. Graziano ha spiegato: “È un modo concreto per ribadire che la bicicletta non rappresenta soltanto uno strumento di svago ma un vero mezzo di trasporto quotidiano, già scelto da molte persone anche per gli spostamenti casa-lavoro”.

Ampio spazio sarà dedicato anche alle famiglie e ai più piccoli. In Strada San Giacomo, accanto al Duomo, sarà infatti allestita un’area gimkana in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana e con l’associazione “I Lupi dei Peloritani”, già partner di FIAB in occasione della recente manifestazione “Bimbimbici”. “Anche in questo caso – conclude la vicepresidente – vogliamo rispondere al desiderio crescente di socialità e condivisione espresso da tante famiglie. La partecipazione a Bimbimbici è stata superiore a ogni aspettativa e ha confermato quanto sia forte il bisogno di vivere la città come uno spazio sicuro, inclusivo e realmente condiviso, libero dall’eccessiva presenza delle automobili e dai rischi legati al traffico”.