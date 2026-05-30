Messina, Cisl Fp all’attacco del Comune: “Gli accordi si rispettano, pronti a ricorrere al giudice del lavoro”

La segretaria Giovanna Bicchieri sulla vicenda dei differenziali economici dei dipendenti: "Non si può tornare indietro e penalizzare centinaia di dipendenti"

MESSINA – “Gli accordi sottoscritti tra Amministrazione comunale e organizzazioni sindacali devono essere rispettati. I differenziali stipendiali vanno liquidati immediatamente a tutti gli aventi diritto, fino ad esaurimento delle risorse già stanziate”. È questa la posizione presa da Cisl Fp Messina relativamente alla vicenda riguardante i differenziali economici dei dipendenti comunali.

Bicchieri: “Non si torna indietro”

Il sindacato, con le parole della segretaria generale Giovanna Bicchieri, ha espresso la propria posizione e promette battaglia: “Siamo di fronte a un accordo già condiviso con l’Amministrazione e ritenuto legittimo dagli organi competenti. Non comprendiamo perché oggi si debba tornare indietro penalizzando centinaia di dipendenti che attendono un riconoscimento economico dovuto”.

Giliberto: “Non accetteremo mortificazioni”

La Cisl Fp contesta in particolare la determina che riduce drasticamente la platea dei beneficiari dei differenziali economici, limitando l’accesso a una percentuale minima degli aventi diritto. Maurizio Giliberto, responsabile Cisl dipartimento funzione locale, ha spiegato: “Si tratta di una decisione assunta unilateralmente, in contrasto con le corrette relazioni sindacali e con il Contratto Collettivo Nazionale delle Funzioni Locali 2022-2024. Non accetteremo che vengano mortificati i diritti dei lavoratori né che siano disattesi accordi sottoscritti da mesi”.

Cisl Fp Messina pronta a ricorrere al giudice del lavoro

Il sindacato ha annunciato che, in assenza di un immediato ritiro del provvedimento, procederà entro sette giorni ad attivare tutte le iniziative necessarie a tutela dei lavoratori, compreso il ricorso al Giudice del Lavoro per l’accertamento di un eventuale comportamento antisindacale. Bicchieri ha poi concluso: “La Cisl Fp ha guidato la battaglia per il superamento del limite del 50% delle progressioni economiche, raggiungendo un risultato storico. Non consentiremo che questo traguardo venga svuotato da interpretazioni restrittive o da decisioni unilaterali. I lavoratori del Comune di Messina hanno diritto ad essere valorizzati professionalmente ed economicamente e continueremo a difendere questo principio con determinazione”.