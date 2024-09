La maleducazione cancella la fermata dell’autobus

Diversi automobilisti messinesi continuano a parcheggiare nell'area di fermata degli autobus, ostacolando l'accesso degli utenti ai mezzi ATM

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Boccetta, dov’è la fermata dell’autobus?”.

Purtroppo ancora diversi automobilisti messinesi non hanno compreso che lo spazio libero di fronte alle fermate degli autobus non è destinato al comodo parcheggio delle loro auto. Quell’area in cui è vietato lasciare le macchine deve essere lasciata a disposizione dei mezzi Atm che si devono fermare accostandosi al marciapiede. Il tutto per consentire agli utenti di salire sui bus in sicurezza e comodità. Altrimenti le vetture del trasporto pubblico sono costrette a sostare in mezzo alla carreggiata, rendendo difficoltoso l’accesso degli utenti agli autobus e, oltretutto, ostacolando il transito delle auto.