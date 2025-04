Messina e il mare in centro città, Caminiti: “Da maggio i campionamenti, pronti nel 2026”

L'Asp procederà con le analisi mensili da maggio a ottobre. Intanto saranno avviate bonifica e demolizioni a Maregrosso. "Il mare libero a 200 metri da Piazza Cairoli"

MESSINA – Il Comune di Messina ha accolto con soddisfazione il decreto dirigenziale dell’assessorato alla Salute della Regione siciliana che di fatto ha certificato l’idoneità alla balneazione di 41 km di litorale messinese. Il documento ha sbloccato anche l’iter per restituire ai cittadini (e ai turisti) il tratto di mare che va dal cavalcavia alla zona sud, fino alla foce del torrente di Larderia, dove ora si procederà con i campionamenti dell’Asp.

E contestualmente nei prossimi mesi si porterà avanti la bonifica del tratto di Maregrosso, uno degli obiettivi che si era posta l’amministrazione. Se tutto andrà bene, il prossimo anno Messina avrà “molto più mare” da sfruttare e l’estate 2026 potrebbe diventare, quindi, quasi un crocevia per il destino della città.

Caminiti: “Da maggio i campionamenti”

Caminiti ha commentato con soddisfazione la pubblicazione del decreto: “Siamo soddisfatti del risultato ottenuto. La gran parte della costa messinese ha acque balneabili e di qualità eccellente. Era rimasto un unico tratto non balneabile per gli insediamenti industriali che avevano inquinato l’area, dal cavalcavia a Zafferia. Con questo decreto abbiamo ottenuto la riperimetrazioni e nuovi punti di campionamento che saranno eseguite dall’Asp dal mese di maggio. Se le analisi daranno esito negativo, cioè non ci sarà presenza di inquinanti, anche quest’ultimo tratto sarà balneabile la prossima stagione”.

Nel 2026 i risultati e la fine della bonifica

Le tempistiche saranno brevi ma non brevissime: “I campionamenti hanno una cadenza mensile e l’Asp ogni mese da maggio li farà fino a ottobre. Se escluderanno la presenza di inquinanti, questi tratti di spiaggia, con il nuovo decreto che arriverà a marzo-aprile dell’anno prossimo, si potranno utilizzare”. Quindi si parla dell’estate del 2026? “Sì, anche perché contestualmente abbiamo avviato il progetto di bonifica su Maregrosso. Abbiamo fatto l’ultima conferenza di servizi da poco. Sui 27 punti di campionamento solo uno ha dato un esito di inquinante un po’ più profondo. Aspettiamo l’autorizzazione a procedere. Abbiamo già i fondi per fare la bonifica dell’area e la demolizione di buona parte dei manufatti abusivi che sono lì presenti”.

Si lavora sugli accessi al mare in zona nord

“Era un obiettivo che ci siamo posti – ha proseguito Caminiti – perché siamo a 100-200 metri da Piazza Cairoli. Avere una spiaggia e il mare a pochi passi dal centro e non poterlo utilizzare per Messina era un neo che non poteva continuare a essere presente”. Un altro tema è quello degli accessi al mare, che riguardano soprattutto la zona nord della città. Ci vorrà, però, molto più tempo: “È un problema più complesso. Abbiamo fatto dei fascicoli per ogni accesso presente e degli studi sulla titolarità e la proprietà degli spazi e dei terreni. Vedremo nei prossimi mesi di riuscire ad aprirne alcuni. Ma è un procedimento lungo perché si tratta di proprietà private, demanio, Comune, per ogni sito è diverso. Probabilmente qualcuno sarà aperto a breve”.