La Messana 1966 svela i dirigenti: Manzo direttore generale, L’Episcopo direttore sportivo

Continuità e novità in casa giallorossa. Confermati anche De Luca, direttore operativo, Bagnato dirigente accompagnatore e La Versa alla segreteria generale

MESSINA – L’Usd Messana 1966 comunica ufficialmente la composizione dei quadri dirigenziali per la stagione sportiva 2025/2026. Nel segno della continuità ma con l’obiettivo di migliorarsi stagione dopo stagione anche “fuori dal campo”, la società conferma e rinnova le figure che andranno a comporre lo staff dirigenziale per la nuova annata.

A partire da Davide Manzo, ancora direttore generale dopo il brillante lavoro avviato lo scorso anno e che ha coinvolto non solo la “prima squadra” ma anche l’attività di base ed il settore giovanile. L’apprezzato dirigente messinese vanta un ricco curriculum che lo ha visto ricoprire il ruolo di team manager e responsabile comunicazione con il Città di Messina tra il 2010 e il 2014, di DG nel Camaro con importanti pagine sportive scritte con il club neroverde, e infine di Direttore Operativo prima nell’ACR Messina in Serie D e successivamente al CUS Unime per il settore cacio.



La grande novità non può che essere la nomina del direttore sportivo, ricaduta su Alberto L’Episcopo. Abilitatosi a Coverciano nel 2023, l’Episcopo ha iniziato una brillante carriera nel 2004 all’interno dell’area tecnica del Chievo Verona, esperienza terminata del 2024 dopo la parentesi da Team Manager nella stagione 2009/2010 con l’Igea Virtus. Dal 2015 ha intrapreso l’attività di scouting con consulenze per svariati club della penisola mentre nel 2020 è stato nominato Direttore Generale della Sicilia Football Association, la nazionale siciliana di calcio, un ambizioso e affascinante progetto che lega sport, storia e cultura e di cui è stato tra gli ideatori.

Tornando alla continuità, rimangono punti fermi della Messana Francesco De Luca, storico dirigente del club che ricoprirà il ruolo di direttore operativo, e Giuseppe Bagnato, confermato come dirigente accompagnatore della prima squadra dopo il prezioso contributo delle ultime ultime stagioni. Una conferma anche nella Segretaria Generale, affidata ancora una volta all’esperienza di Gaetano La Versa, ex dirigente tra le altre di Igea Virtus in C2, Villafranca, Città di Messina e Città di Taormina.

Rimane invariata, infine, l’area Comunicazione che si avvarrà di Antonio Caroè nel ruolo di responsabile e del giornalista Ernesto Francia come addetto stampa. Sarà Giovanni Isolino il fotografo ufficiale del club. Rinnovato l’accordo con il Media Partner We Sport, azienda messinese specializzata in comunicazione sportiva e creazione di contenuti multimediali.