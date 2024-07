La Messana annuncia Giuseppe Cosimini come allenatore della prima squadra

Il tecnico è originario di Milazzo, nella scorsa stagione la panchina del Messina Under 17

MESSINA – L’Usd Messana 1966 comunica di avere affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra a Giuseppe Cosimini. Il tecnico classe 1976 è originario di Milazzo e dopo essersi ritagliato un ruolo di primo piano nel panorama giovanile siciliano, abbraccia la causa Messana in vista di una nuova stagione che si presenta impegnativa e ricca di spunti di interesse.

Il percorso di Cosimini

Reduce dall’esperienza con il Messina nel campionato nazionale Under 17, chiuso al quinto posto e con i play-off sfiorati, Cosimini ha alle spalle un percorso lungo e ricco di soddisfazioni nel calcio giovanile. Già nella stagione 2010/2011 si laurea campione d’Italia Lega Pro con i Giovanissimi Nazionali del Milazzo, condotti al quarto posto un anno dopo. Passato all’Acr Messina, nella stagione 2012/2013 vince il girone nella categoria Giovanissimi Regionali, mentre nel 2013/2014 prende parte alle finali play-off con gli Allievi nazionali.

Successivamente si lega al Città di Messina, compagine con la quale chiuderà al primo posto la regular season per due anni di fila con l’Under 17 e vincerà un titolo regionale di Serie D alla guida dell’Under 19. Negli ultimi anni con l’Under 17 del Camaro due primi posti nel girone, uno dei quali conquistato già prima dell’interruzione causa Covid del campionato, e l’approdo in semifinale regionale nel 2022/2023; ad intervallare quest’ultima esperienza un’altra partecipazione al campionato nazionale Under 17 nel 2021/2022 con il Messina, poi ritrovato anche nell’ultima stagione.

