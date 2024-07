La Messana si organizza per la prossima stagione, ecco l’organigramma

Il club è retrocesso in Promozione ma presenterà richiesta di ripescaggio. Walter Mattina presidente, novità Davide Manzo come direttore generale

MESSINA – Dopo lo sfortunato epilogo della scorsa annata, il club messinese ripartirà con grandi motivazioni e voglia di riscatto dal campionato di Promozione, con il chiaro intento di recitare un ruolo da protagonista. La società presenterà comunque richiesta di ripescaggio in Eccellenza e resterà vigile in attesa di comunicazioni ufficiali sul tema.

Seguendo l’ormai consolidata prassi della rotazione delle cariche, sarà Walter Mattina a succedere a Carlo Autru Ryolo alla presidenza della società. Il nuovo massimo dirigente della Messana ha ricoperto lo scorso anno l’incarico di vice presidente e in precedenza quello di consigliere. Il presidente Mattina sarà affiancato dai due vice presidenti Tommaso Autru Ryolo e Francesco Clemente. A supporto della società anche il tesoriere Andrea Pollicino e i consiglieri Carlo Autru Ruolo e Pietro Pollicino.

Messana tra novità e continuità

Tra i dirigenti la novità è rappresentata da Davide Manzo, che ricoprirà il ruolo di direttore generale della Messana ritrovando così una “prima squadra” dopo i recenti trascorsi con i settori giovanili di Acr Messina e Camaro. In precedenza incarichi da team manager e responsabile comunicazione con il Città di Messina tra il 2010 e il 2014, l’importante esperienza da dg al Camaro tra Promozione ed Eccellenza, oltre a quelle da direttore operativo prima all’Acr Messina in Serie D e successivamente al Cus Unime per il settore calcio.

La continuità sarà invece rappresentata dal direttore tecnico Francesco De Luca, da sempre punto fermo della società, e dall’accompagnatore della Prima Squadra Giuseppe Bagnato, che continueranno ad offrire il loro prezioso contributo alla Messana. Una conferma anche nella segretaria generale, affidata all’esperienza di Gaetano La Versa, ex dirigente tra le altre di Igea Virtus in C2, Villafranca, Città di Messina e Città di Taormina.

Un’altra novità è rappresentata dal responsabile logistica e magazzino Giuseppe Alessandro, reduce dai trascorsi con i settori giovanili di Camaro e Acr Messina. La Messana potrà contare anche su un responsabile dell’area legale, mansione che verrà ricoperta dall’avvocato Massimo Rizzo.

L’area comunicazione della società verrà gestita da Antonio Caroè mentre l’ufficio stampa sarà diretto dal giornalista Ernesto Francia. Sarà Giovanni Isolino il fotografo ufficiale del club. La Messana annuncia infine l’avvio del rapporto di collaborazione con il media partner “We Sport”, azienda messinese specializzata in comunicazione sportiva e creazione di contenuti multimediali.

